Alcalde de Iquique por secuestro con extorsión y homicidio: "Personas pedían que se depositara en Bolivia"

Este miércoles, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, se refirió a la situación de seguridad en la ciudad, y en la región de Tarapacá en general, a partir del secuestro y asesinato de un comerciante de 67 años.

Los plagiadores exigían la suma de 50 millones de pesos, cifra que no pudo ser reunida por la familia. En consecuencia, el hombre fue asesinado y, posteriormente, el cuerpo fue abandonado.

En conversación con Mega Plus, el jefe comunal señaló que "lo último de las noticias de hoy en la mañana es que las personas estaban cobrando, la extorsión, que se depositara en Bolivia".

El operativo donde fue encontrado el cuerpo

"Sensación nunca antes vista"

En paralelo, Soria sostuvo que "venimos hace más de un año transmitiéndole al Gobierno la sensación de inseguridad que nunca habíamos vivido en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, algo nunca antes visto".

"Y me sumo a las palabras del fiscal, que está pidiendo mayor especialización, mayores recursos para poder entender la seguridad también en un contexto de ciudad fronteriza. Si bien no somos fronterizos, pero somos una región fronteriza y el Gobierno tiene que entenderlo de esa forma", expuso.

Tras esto, añadió que "la debilidad de nuestra frontera da paso al crimen organizado fronterizo. Y como tenemos un descontrol total en la región, finalmente esto es un detonante, o facilita los delitos".

Crimen organizado transfronterizo

Posteriormente, aclaró que "cuando yo hablo del tema de seguridad no lo quiero mezclar con el tema migración, son dos cosas distintas, estamos hablando de crimen organizado transfronterizo".

"Pero sí tenemos un descontrol total en la frontera y no sabemos quién está acá. Muy poco va a poder hacer el fiscal si no tenemos el control, no sabemos quién está en Chile, quién está en Iquique, quién entró a Tarapacá", explicó.

Finalmente, agregó que "eso le hemos pedido insistentemente al Gobierno, de hecho, incluso, nos llevó a poner un recurso de protección y llegar hasta la Corte Suprema en contra del Presidente... Un alcalde de una ciudad tiene que llegar a la Corte Suprema para que el Gobierno le dé el tratamiento adecuado de protección a una ciudad".

