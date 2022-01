Residente de casa afectada por "balas locas" en La Cisterna: "Es una lata que esto solamente pase en el sector poniente"

¿Qué pasó?

María José, residente de una casa que fue afectada por "balas locas" en su antejardín la madrugada del domingo en la comuna de La Cisterna, manifestó que "es una lata que esto solamente pase en el sector poniente de la capital".

Pese a lo violento del hecho, ninguno de los habitantes de la vivienda resultó herido. Además, señalaron que en las inmediaciones ya se han hecho recurrentes este tipo de situaciones.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la mujer apuntó que "es una lata que esto solamente pase en el sector poniente de la capital. En el sector oriente no pasan estas cosas, y eso es muy triste porque nadie se hace cargo".

"Seguir acá no es la opción"

La afectada remarcó que "seguir acá no es la opción, porque la única opción que nos queda no es resguardarnos. Blindar la casa sería estúpido, la única opción que nos queda es salir de acá, no quedarnos, no seguir en este sector".

"Esto no viene recién, viene hace muchos años, todas las noches es lo mismo. Que los niños se estén criando en un ambiente así es muy triste", concluyó.