Incendio consumió bodegas de "elementos médicos y veterinarios" en San Joaquín

¿Qué pasó?

Un incendio consumió algunas bodegas ubicadas en las avenidas Carlos Valdovinos y Carmen en la comuna de San Joaquín, la madrugada de este lunes 10 de enero.

De acuerdo a lo informado por Bomberos, se trató de un recinto que almacenaba elementos principalmente médicos y veterinarios.

Pese a la magnitud del siniestro, en el que trabajaron 200 bomberos de 14 compañías, no se registraron víctimas fatales ni tampoco heridos.

¿Qué se dijo?

El Comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Leonardo Marchant, señaló que cerca de las 02:30 de la mañana, recibieron una alarma "en donde nos informan de fuego en una fábrica, originalmente".

Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con bodegas siniestradas que almacenaban "elementos, principalmente médicos y veterinarios".

"No tenemos certeza de qué es lo que se quema exactamente en cuanto a sus materiales, porque no lo tienen claro en el recinto", aunque sí señaló que son "elementos combustibles, pero no necesariamente inflamables".

En cuanto a un servicentro ubicado cerca de las bodegas, Marchant sostuvo que este nunca estuvo en peligro, "ya que el fuego está circunscrito a las bodegas del recinto".

"Hasta el momento no tenemos personal civil ni de bomberos lesionados", indicó el comandante, junto con agregar que, pese a la nube de humo, no fue necesario evacuar a los vecinos del sector.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago acude con M-5 @bombaquinta y MX-13 @13Providencia en apoyo a @Bomberos_MetSur, ante 2ª Alarma de Incendio en Alcalde Carlos Valdovinos con Carmen, #SanJoaquín.#BomberosSantiago #EmergenciasCBS #ConstanciayDisciplina pic.twitter.com/YZlqCNVuZA — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) January 10, 2022