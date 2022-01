Evelyn Matthei confirma que dio positivo por coronavirus: "No tengo idea cómo me contagié"

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, confirmó la mañana de este domingo haber dado positivo por Covid-19, luego de realizarse un test tras haber presentado síntomas la noche del viernes.

¿Qué dijo Matthei?

"Quería contarles que el viernes en la noche me sentí mal: dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco de romadizo, lo encontré raro", comenzó señalando la edil por medio de un video.

Pase dos años invicta de #COVID, pero hoy el panorama es otro… En el video les cuento sobre mi estado de salud y como vivo la cuarentena. Estaré informándoles sobre nuestro proceso de vacunación en @Muni_provi. Recuerden seguir el calendario y centros en https://t.co/MoK8fuCBtC pic.twitter.com/0FP9gvDWYO — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 9, 2022

"Obviamente que fui el sábado en la mañana a hacerme el test del Covid y el sábado en la noche supe que estoy positiva, es decir, estoy contagiada", confirmó.

"No tengo idea cómo me contagié, y espero no contagiar a otra gente. En general soy súper cuidadosa", aseguró.

La alcaldesa manifestó que esto la mantendrá aislada, pero que eso "no significa que no me preocupe de los temas de la Municipalidad, porque estoy funcionando".

Aun así, afirmó que seguirá trabajando "de una manera muy cuidadosa, para no contagiar ojalá al resto de mi familia".

Posteriormente, indicó que sus síntomas son "relativamente leves", y que está segura que se debe a que tiene las tres vacunas.

Finalmente, hizo un llamado a vacunarse con la cuarta dosis desde este lunes: "Estén atentos, porque estas vacunas nos están permitiendo mucha mayor movilidad, pero además para que cuando nos contagiamos, los síntomas sean mucho más leves".

Todo sobre Evelyn Matthei