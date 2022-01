El reencuentro de un joven argentino y su pareja chilena tras dos años separados por la pandemia: "Es muy esperado"

¿Qué pasó?

La amenaza de la pandemia de coronavirus provocó que en un inicio los pasos fronterizos, tanto aéreos como terrestres, tuviesen que cerrarse producto de la inminente alza en los contagios.

Sin embargo, con la llegada de la vacuna y la disminución de los casos, el Gobierno estimó en las últimas semanas cambiar dicha medida, en el marco del Plan Fronteras Protegidas.

Así fue como el martes reabrió el Paso Los Libertadores, lugar donde se dio a conocer la emocionante historia que protagonizó una pareja que estuvo dos años sin poder verse a causa de la crisis sanitaria.

"Fomentamos harto la paciencia"

Se trata de Bryan, un joven argentino que viajó alrededor de 15 horas para reunirse con Valentina, su pareja chilena, con quien en el último tiempo debió comunicarse únicamente a través de las redes sociales.

El joven llegó hasta este paso fronterizo donde lo estaba esperando la mujer, quien se manifestó emocionada y, a la vez, señaló que "fomentamos harto la paciencia".

"Veía de Neuquén, salí ayer a las 20:00 horas y era para encontrarme con Valentina, mi pareja, que no nos veíamos hace dos años. Empezamos a salir por las redes y por el tema de la pandemia no se podía (salir)", indicó Bryan.

Joven esperó y optó por la vía terrestre

No obstante, la pareja de Valentina comentó que la vía aérea no era una opción, puesto que los trayectos eran complicados, así que esperó y optó por el paso terrestre.

Incluso, el joven pensó que en un minuto no podría llegar a Chile, ya que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) encontró unos escarabajos en su vehículo, los cuales se habían posado allí en el trayecto durante la noche.

"Lo revisaron y no hubo más. Después cuando me fueron a hacer el PCR, yo había puesto 'pasaporte' porque no encontré el DNI, y es otro número... Probaron y ahí anduvo, pero son cosas que si salen mal uno piensa que no puede pasar", sostuvo.

Meganoticias

¿Qué dijo Valentina?

En relación con el reencuentro, Valentina afirmó que fue "bonito, esperado, ansiado y con el susto de que a lo mejor no podía pasar y que íbamos a quedar de nuevo a la espera, pero contenta de que ya está acá y a disfrutar los días que vamos a estar juntos".

La mujer aclaró que la espera "fue tediosa, pero nos manteníamos en contacto por redes sociales, videollamada, fomentamos harto la paciencia y la confianza entre nosotros, así que fue un proceso doloroso, pero de aprendizaje y bonito".

Por último, la pareja recalcó que permanecerán juntos estos días en territorio nacional y que el domingo partirán rumbo a Argentina.

Todo sobre Variante Ómicron