Profesor Maza llama a crear vacunas en Chile: "Necesitamos tener nuestra propia capacidad"

El astrónomo chileno José Maza comentó este viernes el estado actual de la ciencia y tecnología en el país, como también algunos desafíos que se debieran adoptar de cara al año 2022.

En primer lugar, el experto lamentó que con la pandemia del coronavirus no viniera una "valoración efectiva de la ciencia en Chile. La verdad es que veo con gran tristeza que nuestros políticos siguen sin entenderla".

En esta línea, manifestó que "se creó un Ministerio de Ciencias y este año, para la pandemia, el presupuesto para ciencias se mantuvo igual o se disminuyó. Esto de los presupuestos es difícil de entender, porque bajan aquí y suben allá".

Vacunas en Chile

Tras esto, el académico apuntó que "no se ha hecho un esfuerzo por decir 'vamos a hacer vacunas en Chile'. Lo que se habla con orgullo es que va a venir una empresa China a fabricar vacunas en Chile, pero yo no veo que eso sea gran mérito para el país, para nuestros investigadores, que los hay, y muchos. Sí necesitamos nosotros tener nuestra propia capacidad".

En este sentido, agregó que "en Chile en los últimos 50 años, yo soy testigo presencial, se desarrolló una capacidad de vacunar a todas y todos, que a mí y a mi generación nos salvó de la poliomelitis y de una serie de otras enfermedades, el sarampión, etc, que eran enfermedades endémicas en Chile".

Respecto a dicho proceso, detalló que "esa capacidad de alguna manera es la que nos ha hecho estar hoy día en un lugar destacado de los países que se vacunan en el mundo, porque lo aprendimos a hacer hace ya muchos años".

"No hay otro camino al desarrollo..."

En paralelo, Maza señaló que "me angustia un poco de que a pesar de que yo creo que no hay otro camino al desarrollo que no sea la educación y la ciencia y la tecnología, acabamos de elegir un presidente para los próximos cuatro años, pero en toda la campaña, de todos los candidatos, la ciencia y tecnología no tuvo nunca ningún rol importante, casi nadie la mencionó y algunos la mencionan así de pasada".

"Hablan, pero no hay un plan de decir, 'vamos a ir por este camino', y el camino del desarrollo pasa por educar a todas y todos y por invertir en ciencia y tecnología 10 veces más que lo que invertimos como país. Nosotros invertimos 0,34 puntos del PIB en investigar el océano, el aire, los volcanes, todo lo que se pueda investigar, cuando los países desarrollados invierten el 3 o el 3.5, y algunos casi el 5%", añadió.

Finalmente, mencionó que "ahí tenemos a Israel, que es el país que más invierte en ciencia y tecnología, que tiene vacunas y que está todos los días sacando nuevos descubrimientos".

