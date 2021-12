Gobernador Orrego y celebración de Año nuevo: "No vamos a tener eventos masivos en la Región Metropolitana"

¿Qué pasó?

A cinco días de una nueva celebración de Año Nuevo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, confirmó que no habrá eventos masivos ni fuegos artificiales.

¿Qué dijo?

Al respecto, la autoridad señaló en Meganoticias Conecta que "este año no vamos a tener eventos masivos en la región Metropolitana, no va a haber por tercer año consecutivo los fuegos artificiales de la Torre Entel y hasta el viernes pasado no había solicitudes de eventos masivos".

"Probablemente, hay que celebrar en casa, con la familia, en los barrios, pero no va a haber grandes eventos masivos en nuestra región, fundamentalmente en razón de los problemas del Covid y la pandemia", agregó.

Sin embargo, aclaró que "para reuniones menores, obviamente hay que mantener las normas que se han establecido, pero como estamos en fase de Preparación, los aforos son bastante más grandes".

¿Habrá fuegos artificiales en cerro Calán?

Por otro lado, respecto a un espectáculo de fuegos artificiales en el cerro Calán, Orrego indicó que hasta el viernes no se había recibido ninguna solicitud.

"Que yo tenga la información, no, hasta el viernes no había. Pueden ingresarlo, recordemos que un espectáculo de fuegos artificiales requiere menos autorizaciones que una fiesta masiva, así que todavía hay espacio esta semana para que se presenten los permisos", manifestó.

