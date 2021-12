Quinto retiro: Diputado Bianchi cuestiona inadmisibilidad de su proyecto y aclara que apoyará iniciativa de Pamela Jiles

¿Qué pasó?

El diputado y senador electo Karim Bianchi (IND), acusó a la secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados de querer "proteger a las AFP" tras declarar inadmisible su proyecto de quinto retiro de fondos previsionales y de rentas vitalicias, pero, por otro lado, aseguró que apoyará la iniciativa presentada por Pamela Jiles que busca el mismo fin.

Problema de plazos

Cabe señalar, que el proyecto de cuarto retiro fue rechazado el día 3 de diciembre, tras lo cual, no podría presentarse una iniciativa de similares características por el plazo de un año, lo que habría generado el problema señalado por Bianchi.

Sin embargo, la iniciativa de Pamela Jiles ingresó un día antes, cumpliendo con el plazo establecido, según ella misma comentó.

¿Qué dijo Bianchi?

A través de un video en redes sociales, el parlamentario señaló que "acá hay una interpretación antojadiza de parte de la secretaría de la Cámara, a la cual yo quiero denunciar públicamente porque claramente hay un interés creado en esto y una interpretación que lo que quiere hacer es proteger a las AFP y sobre todo a las aseguradoras".

Asimismo, explicó que "el día 5 (de diciembre) yo presenté un proyecto para un quinto retiro y un segundo anticipo de rentas vitalicias, de la cual la Cámara llegó a establecer con su secretaría, ni siquiera quiso ponerlo en tabla ni poner su admisibilidad en discusión, bajo el artículo 70, que lo que quiere decir es que cuando se rechaza un proyecto por el Senado, esto no puede volver a verse hasta después de un año".

En esa línea, explicó que "esto no pasó al final por el Senado porque se rechazó en la Cámara, luego del informe de la comisión mixta, por lo tanto, no cumple con lo que se señala que es que se rechace después por el Senado, ni tampoco el artículo 68, que es otro artículo que vamos a pelear porque señala que cuando se rechaza un proyecto en la cámara de origen no puede volver a verse. La cámara de origen es la Cámara de Diputados, de donde emana el proyecto y esto no fue rechazado en primera instancia, fue rechazado después, por tanto, acá hay una interpretación claramente errónea, antojadiza".

Proyectos admisibles

Además, recordó que en abril presentaron un proyecto de rentas vitalicias que fue declarado admisible y que también existe el de Pamela Jiles.

"En abril presentamos un segundo proyecto de anticipo de rentas vitalicias y es admisible y está vigente para poder verse, por tanto, supongamos que en el peor de los casos, no se quiere continuar con nuestro proyecto, ya hay uno que puede verse, que puede bajo la presión que tengamos, porque hay una necesidad y no creemos en el sistema, por tanto, si esto se pone en tabla, se puede fusionar o seguir viendo si existe la voluntad y respetan los parlamentarios que votaron a favor en los retiros anteriores, puedan volver a hacer la misma votación", indicó.

"Tenemos esas dos alternativas y se pueden hacer todas las indicaciones, que son las modificaciones al proyecto. Entonces, hay uno de quinto retiro que está vigente para poder verse y otro de rentas vitalicias que también está vigente, y el nuestro que está pendiente de admisibilidad, que la vamos a pelear y la vamos a ganar", concluyó.

