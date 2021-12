Siguen sumándose nombres para ser parte del gabinete de Gabriel Boric

¿Qué pasó?

Una de las principales tareas que debe realizar Gabriel Boric previo a su llegada a La Moneda es la conformación de su gabinete, definición que según comentó espera poder anunciar en el "plazo histórico" de mediados de enero que han cumplido los presidentes electos anteriores.

Gabinete ampliado a otras fuerzas políticas

El nombramiento de los ministros se torna importante al considerar el contexto económico actual del país, y la certidumbre que puede dar al mercado los nombres de quienes conformen el primer gabinete de Boric.

A cuatro días del triunfo del representante de Apruebo Dignidad, son varios los nombres que se han sonado como posibles ministros en un gabinete que, según el presidente electo, tendrá presencia de "mujeres, independientes y personas de regiones".

A esta definición además se suman las declaraciones del coordinador político de Boric, Giorgio Jackson, quien reconoció que para conformar el equipo de Gobierno no bastará solo con los representates de su coalición.

"Hay plena conciencia, absoluta conciencia, de manera unánime dentro de nuestra coalición, de que no basta tan solo con Apruebo Dignidad hoy para poder cumplir todos los desafíos que nos hemos puesto y que el pueblo de Chile, a través de una maciza y contundente votación en segunda vuelta, ratificó", explicó el diputado RD.

Posibles ministros económicos

Sin duda una de las carteras más importantes a definir es el Ministerio de Hacienda, cargo para el cual han sonado algunos nombres como los de la economista Andrea Repetto y el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, los cuales, pese a las expectativas, se autodescartaron de esta tarea.

A pesar de esto, según declaró el hijo de Zahler, el también economista Andrés Zahler, su padre no habría rechazado aún un eventual nombramiento. "Hasta donde yo sé, no ha dicho que no", escribió como respuesta a un usuario en Twitter.

Otro de los nombres que ha sonado para ser el jefe de la billetera fiscal es el expresidente de Banco Estado, Guillermo Larraín.

Pero además de hacienda, según reporta el diario El Mercurio, hay una serie de nombres que ya suena para llegar a las demás carteras relacionadas con la economía.

En el caso del Ministerio del Trabajo, dentro de los posibles nominados se encuentra también Larraín, además de Claudia Sanhueza, quien, si no llega a ser ministra, de igual forma liderará "sí o sí", la reforma al sistema previsional.

Otro de los que suena para el cargo es el militante del PC, Fernando Carmona, a quien le jugaría en desventaja ser un "técnico" del que "no se conoce su muñera política". A este se suman la posible llegada a la cartera de Camila Vallejo o Karol Cariola, también militantes del PC.

Según el matutino, Vallejo también suena como carta para el Ministerio de Desarrollo Social, repartición en la cual también se estaría considerando a la diputada Maya Fernández, del Partido Socialista.

En el Ministerio de Economía, suenan en tanto el actual académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Nicolás Grau, además de Andrés Zahler.

Revisa la lista de eventuales ministros:

Ministerio del Interior

Giorgio Jackson.

Calos Montes (PS).

Vocería (Ministerio de la Secretaría General de Gobierno)

Izkia Siches.

Camila Vallejo.

Ministerio de Hacienda

Roberto Zahler, expresidente del Banco Central.

Eduardo Engel, director de Espacio Público.

Guillermo Larraín, expresidente Banco Estado.

Trabajo

Camila Vallejo.

Karol Cariola.

Claudia Sanhueza.

Fernando Carmona.

Salud

Matías Goyenechea, encargado de salud del comando y presidente de la fundación Creando Salud.

Cristóbal Cuadrado, fue secretario técnico del Colmed, de confianza de Siches.

Roberto Estay, consejero nacional del Colmed, también del círculo de Siches.

Educación

Alejandra Arratia, directora ejecutiva Educación 2020.

Cristián Bellei, sociólogo Universidad de Chile.

Alejandra Balabella, investigadora de la Universidad Alberto Hurtado.

Irací Hassler, alcaldesa de Santiago.

Obras Públicas

Eduardo Engel.

Transportes y Telecomunicaciones

Cristóbal Pineda ingeniero civil y actual encargado de proyectos de la secretaría de Planificación de Maipú.

Guillermo Muñoz, ex director de Transporte Público Metropolitano.

Paola Tapia, exministra de la cartera en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

Vivienda y Urbanismo

Genaro Cuadros, jefe de la carrera Arquitectura en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Minería

Willy Kracht, director del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile.

Óscar Landerretche, expresidente de Codelco.

Energía

Claudio Huepe, exjefe de estudios de la Comisión Nacional de Energía.

Javiera Keterer.

Gabriela Manríquez.

Julio Maturana.

Fernanda Riveros.

Marcelo Mena, exministro de Medioambiente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Medioambiente

Maisa Rojas, climatóloga y académica de la Universidad de Chile.

Ezio Costa director de una ONG.

Marcelo Mena.

Mujer y Equidad de Género

Camila Vallejo.

Javiera Cabello, jefa de campaña de Boric hasta la llegada de Siches.

Luna Follegati, historiadora que impartió talleres de feminismo a Boric.

