La caída de "los emprendedores": Robos y blanqueo de maquinarias de Chile a Perú

¿Qué pasó?

Fue bautizada como "Operación Los Emprendedores". Un sarcasmo para referirse a una banda que aprovechando el "boom" minero comenzó a robar maquinaria de alto valor para venderlas en el extranjero. Un negocio ilícito que perjudicó a decenas de pymes y que la policía logró desbaratar gracias a un minucioso seguimiento como vemos en el reportaje de Meganoticias.

Lujos

Estos robos les permitieron a estos delincuentes obtener ganancias, las suficientes para remodelar casas, costear cirugías estéticas y vivir a todo flujo, a base de robar maquinaria pesada, trasladarla y venderla fuera de Chile.

Para Roberto Catricura, fue una experiencia terrible. Su maquinaria estaba en "vitrina" para los delincuentes que le robaron su maquinaria en una parcela en El Tabo.

"Rompen las rejas y meten un camión para adentro. Y se aprovechan, incluso de algunas cosas que teníamos nosotros para levantar maquinaria, y se lo llevan nada más", declaró Roberto Catricura, víctima de robo.

"La máquina la estaba comercializando en ese tiempo en 14 millones de pesos. Ese era el valor comercial. Fluctuaba dependiendo de las horas de trabajo entre los 13 y los 17 millones de pesos. Cuando me robaron, me robaron 14 millones de pesos, en el fondo. No era menor", indicó Roberto.

Sospechó de sus cercanos, pensó que la única forma de organizar el robo de su cargador frontal era usando información privilegiada. Trabajadores, vecinos y hasta familiares fueron vistos con desconfianza, hasta que sonó su teléfono.

Descubrimiento del robo

"A los 40 días exactos me llaman de investigaciones que estaba el cargador. Y dónde, le pregunté yo. Acá, en Arica. En Arica, me dijo. Y tiene que venir a buscarlo", le señalan en aquella llamada.

En el extremo norte del país se desarrolla una etapa clave. La que hace de este delito uno muy difícil de detectar. En Arica, las máquinas robadas se convierten en vehículos 100% legales para que nadie sospeche de su origen.

"Se logró establecer que la demanda de maquinarias que había en perú, producto del auge de la minería, era una necesidad que tenían en el país vecino. Es por ese motivo, es en ese momento que ingresan esta organización ofreciendo esta maquinaria a precio, obviamente, mucho más barato que los precios de mercado", detalló el Fiscal Marcelo Vargas, Fiscalía de Foco y Análisis Criminal Oriente.

Asimismo, agregó que: "No era robada, tenía un margen de ganancia para la organización del 100%. Este margen de ganancia tan amplio, lograron obtener ingentes recursos, los cuales le sirvieron para adquirir bastantes bienes. En particular, bienes inmuebles, vehículos y otras especies, por ejemplo, remodelaciones de los lugares donde ellos residen".

Hasta Perú

Jenny Alejandra Sáenz Soto es la líder de "los emprendedores". A Sáenz se le ocurrió que robar maquinaria pesada en Chile y venderla en Perú sería un negocio redondo y le resultó, quien viaja cada mes a Perú para realizar las negociaciones.

"Logramos establecer que la organización, además, mantenía dos formas de documentar esta maquinaria. Una es a través de la creación de empresas de fachada y la segunda arista era a través de la obtención de martilleros de facturas donde, supuestamente, se habían realizado estos remates de maquinaria, con lo cual le daba un origen lícito para poder, luego, ser sacadas del país por los pasos habilitados", dio a conocer la autoridad fiscal.

Todo eso ocurría en Arica, simulando subastas conseguían papeles para los equipos robados. Así, cruzaban la frontera sin levantar sospechas con robos que sucedían en Chile hasta Perú.

Robo indetectable

Fueron más de 20 las máquinas robadas usando el mismo mecanismo. Acumularon, según estimaciones de la fiscalía y la PDI, más de mil millones en ganancias. El delito parecía indetectable.

"Estos vehículos, si bien, necesitan ser inscritos y tener placas patentes para circular, la mayoría de las empresas no los inscribe. Porque, o trabajan en un recinto cerrado o trabajan en un campo o en un sitio eriazo, no circulan por la vía pública. Nunca son inscritas en el registro civil. Y son de fácil ocultamiento, difícil encontrarlas, a menos que tengan un sistema de seguridad tipo gps", señaló el Subcomisario Rodrigo Silva, Brigada de Robos Oriente.

Finalmente, por estos robos decretaron prisión preventiva para ella y sus principales cómplices. 120 días durará la investigación que busca recopilar incluso más antecedentes sobre el actuar de "los emprendedores", mientras sus víctimas intentan recuperar, desde Perú, sus fuentes de trabajo.