Pases de movilidad: Minsal bloqueó más de 700 mil permisos de personas que no cuentan con tercera dosis

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que más de 700 mil pases de movilidad fueron bloqueados.

La razón obedece a que ellos no cuentan con la tercera vacuna anticoronavirus, o han pasado más de seis meses desde que recibieron su segunda dosis.

Esto ya había sido anunciado por el Gobierno y la cifra podrá aumentar considerablemente en los próximos días.

"Nosotros tenemos bloqueados, en este momento, cerca de 700 mil pases por personas que no se han vacunado, habiendo cumplido con ser mayores de 45 años y con seis meses o más después de la segunda dosis. Por lo tanto, hago un llamado a que las personas se vacunen", dijo el jefe de cartera.

Claro que no se quedó ahí, ya que también manifestó que "con respecto a los mayores de 18 años, que van a sumarse a este nuevo bloqueo de pases de movilidad, hasta el momento son cerca de 900 mil personas, pero todavía tienen plazo para regularizar su situación".

"Quienes no tengan el pase de movilidad no podrán asistir a eventos masivos, restaurantes, cines o matrimonios. No tener el pase de movilidad significa que no tiene su dosis de refuerzo o, incluso, no tienen ninguna dosis de las vacunas"



