Mamá de primera víctima del asesino de Teresita Ponce: "A dos años de tener su libertad salió a matar a otra niña"

Ingrid Escobar, madre de la primera víctima de Sebastián Vásquez Araneda, quien le quitó la vida a Teresita Ponce, conversó con el matinal Mucho Gusto, donde se recordó los hechos ocurridos en 2012 con su hija.

Vásquez fue sentenciado en 2014 a la pena de 12 años por el crimen de la joven Vanessa Leal, ocurrido en febrero de 2012. Sin embargo, tras haber cumplido nueve años, por buena conducta, desempañaba servicios en el casino de la cárcel y contaba con el beneficio de salida dominical.

Al respecto, Ingrid señaló que "uno se emociona en estos casos porque yo me imagino el dolor que ella está viviendo. Es algo muy fuerte que solamente se sabe llevar diariamente".

"Me hizo recordar mucho lo que pasó con mi hija porque él hizo exactamente lo mismo con ella, él la acosaba sin ser pareja, la había conocido por Facebook, él la acosaba, la seguía del trabajo", indicó.

Contó además que "ellos se habían conocido por Facebook y él le mandaba mensajes, le mandaba regalos, le regaló un bolso, rosas, la invitaba a comer, pero no había ningún tipo de relación. Ella tenía un pololo y estaba enamorada de él, quería volver con su pololo. Yo creo que lo que gatilló todo esto, fue cuando mi hija a días de morir se había juntado con su pololo, yo pienso que a lo mejor se publicó algo y esto gatilló el celo en él, la sicopatía que tenía con ella porque era un celópata".

"Donde ella estaba él aparecía"

Recordó también, que "mi hija cuando salía de su trabajo, ella iba en la micro directamente a la casa. Estaba en Quilicura donde mi mamá y en ese tiempo el tipo la llamaba y le decía ‘dónde estás’ y ella le decía ‘voy directo a mi casa, salí del trabajo’ y le decía ‘sí, porque voy a atrás tuyo’ y él iba sentado en el último asiento trasero y mi hija quedaba totalmente impactada porque decía que donde ella estaba él aparecía".

"En su mente él no era normal porque subía videos raros y yo le decía a mi hija que él no era para ella y me dijo ‘no, si somos solamente amigos’”, agregó.

Primer ataque

Además, contó que un mes antes del asesinato de su hija, ella "estaba cerca de la casa y el hombre la estaba siguiendo donde ella vivía, donde mi mamá, por su trabajo estaba ahí. Este tipo la seguía y ese día la citó y mi hija justo andaba donde una amiga y el hombre andaba con un cuchillo cartonero y con él se la llevó a un paradero cerca de la casa donde la tenía amenazada, que tenía que irse con él y mi hija le dijo que no y en eso que la tenía en el paradero, dice mi hija que en ese momento pasó carabineros, gente y miraba, pero que ella no podía gritar porque la tenía amenazada con el cuchillo cartonero, se lo puso en el cuello".

"A los minutos después mi hija fue herida porque él le cortó el cuello. Pusimos la denuncia porque mi hija llegó sangrando a la casa. En eso que pusieron la denuncia y se hizo todo, pero solamente dieron una orden de alejamiento siendo que ella ya estaba con su cuello cortado", indicó.

"Ella no podía hacer su vida normal"

Según Ingrid, "había una parte enfermiza, celópata con mi hija, ella no podía hacer su vida normal, no se podía juntar con nadie, siempre estaba encima de ella, la llamaba, es más, cuando mi hija fue asesinada en el tribunal dijeron que ella tenía muchos mensajes de amenazas de muerte de parte de él".

"Yo pienso que esta gente no debería tener ningún tipo de beneficio, porque ya nos damos cuenta que no salen con otra mentalidad, sino directo a matar", expresó.

"Vemos que no hay justicia, es un ser querido, es un hijo. Nadie nos va a devolver a nuestras hijas entonces yo encuentro que no se hace justicia. Imagínense haberle cortado el cuello y después no hacer nada la justicia, o sea, esperar a que mi hija muriera y ni siquiera así porque yo no estuve conforme con los 12 años que le dieron y él le dieron 12 años solamente por haberse reconocido y haberle pedido perdón a la familia le bajó la condena. Él salía a los 12 años, pero sin ningún beneficio, lo dijo claramente la jueza, en Gendarmería también dijeron lo mismo y no hicieron nada. A dos años y dos meses de tener su libertad él salió a matar a otra niña, eso no tiene excusa de la justicia, no hay explicación", manifestó.

Asimismo, mencionó que "no sé cómo habrá muerto Teresita, no sé si habrá hecho tanta maldad. Él a mi hija la asesinó con un arma blanca de 45 puñaladas, él se ensañó con mi hija y eso es lo que la justicia no vio, no dimensionaron el daño que había hecho el hombre".

"Es algo doloroso de verdad, es algo mío, yo tuve en mi vientre a mi hija, tenía toda una vida por delante y con este hombre la justicia no hizo nada, hasta cuándo van a tener que seguir muriendo niñas. Otra niña muerta y el dolor de esa mamá, ella recién lo está empezando a vivir, yo llevo 9 años y medio con el dolor de haber perdido a mi hija", concluyó.

