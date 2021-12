Vecina que ayudo a mujer encontrada amarrada con alambre de púas: "Me dijo 'deme la mano que me voy a morir'"

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado el brutal ataque a una mujer de 28 años que fue encontrada golpeada y amarrada con alambre de púas en Reñaca Alto, región de Valparaíso.

Rescatada por una vecina

Pese a que la joven sufrió heridas de carácter grave, el valiente accionar de una vecina del sector que la escuchó pedir ayuda, fue vital para que pudiera ser rescatada.

Norma explicó en Mucho Gusto que la mañana del sábado escuchó los gritos de la víctima, tras lo cual decidió ir en su ayuda.

"Yo siento en el cerro ‘¡ayuda!, ¡ayuda! Me van a matar’ y yo me puse las zapatillas, agarré un palo y partí para el cerro. Al estar abajo en la quebrada, mi hermano mira por la ventana y me dice ‘¿para dónde vas?’, es que están matando una mujer, le dije yo, y seguí caminando, ‘espérame’, me dijo, ‘yo voy’, le dije", indicó.

Además, recordó que "estaba en el cerro y le dije ‘hábleme dónde está’ y me decía ‘aquí, aquí’. Al ir por abajo le dije ‘voy con Carabineros, déjala’, porque todavía le estaban pegando. ‘Me va a matar, me va a matar’, decía la niña".

"Y ahí yo sentí que el joven, no sé quién sería, arrancó. Logré llegar donde estaba ella. ‘No me deje sola, deme la mano que me voy a morir’, me dijo, así que le di la mano. Había yo llamado al SAPU de Reñaca Alto, que los admiro porque los llamé y fueron los primeros en llegar", expresó.

"Yo le pedí a diosito, tú eres mi pastor, tú me guías, tú me cuidas, vamos. Y fui y rezamos cuando estábamos con la niña porque yo la vi muy mal", concluyó.

Imputado en prisión preventiva

Este domingo fue detenido el único sospechoso por el delito quien posteriormente fue formalizado por el delito de femicidio furstrado, quedando en prisión preventiva por los cuatro meses que dure la investigación.

En la audiencia, el fiscal Gonzalo Inostroza leyó la declaración de la propia víctima: "Una vez que llegamos al lugar, me trasladó hasta la plaza del tobogán para luego bajar un cerro con mucha vegetación. En ese mismo momento me dijo ‘aquí cagaste’ tapándome con una mano la boca y con el otro brazo me comenzó a ahorcar. Este sujeto comenzó a reducirme lanzándome al suelo. Caí por la ladera de la quebrada, mismo momento que me comenzó a dar golpes de puño en la cara".

"Con un palo comenzó a hacer presión en mi boca. Toda esta agresión fue sobre un colchón existente en dicho sector. Me dio golpes reiterados con una piedra en mi cabeza. Luego tomó un alambre de púa que había en el sector con el cual me dio por lo menos dos golpes en el rostro, lo que originó que yo con mis últimas fuerzas gritara solicitando auxilio, continuando la agresión asfixiándome con sus manos", leyó el persecutor.

Los hechos

El ataque a la víctima se produjo luego que ella compartiera en una fiesta con su expareja y el imputado. Posteriormente, en la mañana del sábado, el detenido, a través de engaños, habría trasladado a la joven a una quebrada, lugar en el que la habría golpeado brutalmente y arrojado al vacío.

Más tarde la habría amarrado con alambres de púas a un colchón desde la cintura para arriba, para seguir golpeándola con una piedra en la cabeza, hasta que finalmente huyó del lugar.