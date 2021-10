Víctima grabada sin consentimiento por exdirector de TVN Red Atacama: "Sufrí en silencio el acoso de este tipejo"

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes han surgido en torno a la denuncia, y posterior formalización, hecha contra el exdirector de televisión de TVN Red Atacama, Claudio Ferrera Cortés, luego que se descubriera que había instalado cámaras espías para grabar, sin su consentimiento, a dos periodistas mientras se cambiaban de ropa en dependencias del canal.

A través de su cuenta de Twitter, una de las víctimas, la periodista Andrea Meseguer, entregó su versión de los hechos, comentando su experiencia trabajando con el agresor.

Además, manifestó cómo se ha sentido desde que se enteró de que había sido espiada.

¿Qué dijo?

"Me pidieron 'ser discreta', pero después de publicarse la noticia, no puedo seguir en este camino de la prudencia y moderación", comenzó señalando la comunicadora en su red social, agregando que "lo hago por mí y por las mujeres que en ocasiones hemos sido menospreciadas y maltratadas por ciertos personajes en distintos ámbitos de nuestra vida".

La periodista señaló que durante más de dos años "sufrí en silencio el acoso de este tipejo cuando era director de TV en TVN Atacama (parte técnica, no editorial). No conforme con sus malos tratos, nos grababa a mí y a una compañera cuando nos cambiábamos de ropa para presentar las noticias".

"Lo hacía con tres cámaras espías que tenía instaladas en distintos puntos de la sala que destinábamos para el cambio de vestuario, tomándonos imágenes por detrás y por delante", añadió, asegurando que este fue uno de los motivos que la llevó a renunciar a su trabajo.

Pese a todo lo anterior, condenó el hecho de que "el imputado continúa con su trabajo en otra empresa que ya está al tanto de lo ocurrido, y que sin embargo ha decidido hacer oídos sordos al tema".

Así mismo, afirma que personas que "fueron testigos de cómo me trataba este abusador y que saben de estas grabaciones, le felicitan el cumpleaños en redes sociales. Son las mismas personas que, de vez en cuando, defienden alguna que otra causa feminista".

Finalmente, la periodista agregó que "si bien en un comienzo me sentí avergonzada por lo ocurrido... con el paso del tiempo, me di cuenta de que el único que debe sentir vergüenza es el victimario", para luego sostener que "han sido meses muy malos para mí, pero ahora me siento agradecida por el gran apoyo que he recibido".

