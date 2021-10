Rodrigo Sepúlveda y el autismo en Chile: "Urge un petitorio para que ingrese al AUGE"

¿Qué pasó?

El periodista Rodrigo Sepúlveda se refirió la mañana de este domingo a la marcha efectuada en favor de los pacientes que padecen de autismo, enfermedad que tienen un alto costo.

En una nueva edición de Meganoticias Alerta, el conductor sostuvo que "urge un petitorio para que ingrese al AUGE".

¿Qué dijo?

En su clásica apertura del noticiero de cada fin de semana, el profesional afirmó que “ayer se dio una marcha muy linda. Se pidió a gritos respeto por el autismo y el ingreso del autismo al auge. Esto fue a lo largo de todo el país... En lo personal sentí que esto estaba muy invisibilizado”.

Añadió que “hay una obligación de parte nuestra, de los medios, de colocarlo como corresponde, en la agenda... Esta es una opinión personal. El autismo, creo, que no es una enfermedad, es una condición y acá en Chile existe una mirada muy errada con respecto a lo que significa vivir con ello”.

No se quedó ahí y sostuvo que “hablé con gente que tiene niños y familiares con autismo. El tratamiento requiere de terapista ocupacional, que vale $250.000; fonoaudiólogo, que cuesta $200.000; deben consumir medicamentos, que van desde los $100.000; pagar colegio integral, que asciende a los $350.000... O sea, son terapias que existen en sistema público, pero las esperas son de seis meses. ¡Ese tiempo es eterno para personas que necesitan ayuda rápida!... Urge un petitorio para que ingrese al auge. Esto debe tener urgencia”.

Para cerrar su relato, “Sepu”, expresó que “ayer veía la marcha y no aparecía en ningún lado. Me llegó tan fuerte que dije: ‘tenemos una misión como canal, hay que empujar esto’. El autismo no puedo estar solo. Todos tenemos que ser parte de la solución”.

Todo sobre Rodrigo Sepúlveda