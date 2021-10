Doctor por alza de casos positivos de coronavirus: "Es un incremento leve, no da para pensar en un nuevo brote"

¿Qué pasó?

Han transcurrido tres semanas desde la celebración de Fiestas Patrias y, tal como se pronosticaba, la cifra de contagios por coronavirus en el país ha aumentado.

Y así lo han demostrado los números, luego que este viernes en un nuevo balance se informara de 1.037 casos positivos, la cifra más alta en las últimas nueve semanas.

Viernes 8 de octubre | Balance diario #COVID_19



🔸 1.037 casos nuevos

🔸 684 casos con síntomas

🔸 232 casos asintomáticos

🔸 121 sin notificar

🔸 1.660.372 casos totales

🔸 4.725 activos

🔸 1.614.917 recuperados

🔸 9 fallecidos registrados (37.542 en total) pic.twitter.com/NNTBa7BqsP — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 8, 2021

En conversación con Meganoticias Alerta, los doctores Álvaro Erazo y Gema Pérez se refirieron al aumento de personas contagiadas y a la posibilidad de un eventual nuevo brote.

¿Qué se dijo?

"Sabíamos que íbamos a tener un incremento. La magnitud de los casos aumentaría después de las Fiestas Patrias", comenzó señalando el doctor Erazo.

Sin embargo, indicó que "me atrevería a decir que es un incremento mínimo, leve, no da para pensar en un nuevo brote hasta ahora con lo que tenemos".

"Yo estuve comparando el hecho que tenemos 1.037 casos, con una cifra parecida al año pasado (8 de octubre), y respecto a los fallecidos, ahora tenemos a la mitad de fallecidos, y con el mismo número de casos", añadió el experto.

En ese sentido, puntualizó que "la vacunación y las medidas de prevención están protegiendo a la población, en la medida que hemos ido alcanzando cifras importantes".

"Los casos que se han visto han sido leves"

En cuanto a salud en menores de edad, la doctora Gema Pérez indicó que "el Covid, por el momento, igual ha aumentado, con el hecho de que los niños volvieron a clases".

"Lo más importante es que los casos de coronavirus que se han visto han sido leves, porque sus papás estaban vacunados", detalló la pediatra.

Es por ello que la profesional fue enfática en señalar la importancia de la vacunación en este proceso: "Ya estamos agotados... pido disculpas si alguna vez he puesto una mala cara a alguno de mis pacientes, (pero) cuando me preguntan: '¿lo puedo vacunar?', 'es que no quiero vacunarlo'... ya cada vez la tolerancia va bajando".

"Vemos en Europa que hay aumentos de casos, y hay que estar preparados. Lo ideal es jugarnos los últimos minutos en la cancha y meter la mayor cantidad de goles posibles, y en este caso los goles posibles son que haya menos casos, menos muertes y menos secuelados".

Ver cobertura completa