Familias exigen urgente solución habitacional al Serviu: "En mi casa vivimos ocho personas y llevo 10 años esperando"

¿Qué pasó?

Una manifestación se generó durante la mañana de este jueves en la sede del Serviu Metropolitano en el centro de Santiago, lo que provocó la llegada de personal de Carabineros.

Todo comenzó una vez que un amplio grupo de personas llegara hasta ese sector para exigir una pronta solución habitacional, puesto que hace ocho años esperan un terreno para poder tener su casa propia y poder vivir con sus familias en la comuna de San Bernardo.

Un miembro del Comité de Allegados de esa zona de la capital indicó que "tenemos niños, familia, somos gente decente. Yo vengo en representación de muchas familias y queremos una solución".

El testimonio de los afectados

Beatriz, integrante de la agrupación y que llegó también hasta el recinto, señaló que "lamentablemente después de la pandemia hemos tenido gente que está viviendo de allegados porque no pudieron pagar los arriendos y tenemos gente que está literalmente durmiendo en carpas".

El diputado Tomás Fuentes (RN) que se hizo presente en el lugar, sostuvo que "el ministro no quiere cumplir y le pido a (Felipe) Ward que renuncie".

"Está la promesa de compraventa firmada, cómo no les cumplen con una promesa de compraventa en agosto... Es una burla y vinimos pacíficos. Han tirado huevos, creo que es lo de menos...", expresó.

Agregó que "yo creo que como quedan cinco meses de Gobierno, después va a quedar, cuatro, tres, dos uno, y el 'cacho' va a quedar para el Gobierno que viene".

"En mi casa vivimos ocho personas"

Un adulto mayor afectado por esta situación, se acercó hasta el lugar y dio a conocer su experiencia personal y los difíciles momentos que ha vivido a raíz de este hecho: "En mi casa vivimos ocho personas, yo tengo 75 años, mi señora tiene 74, a mis nietos los tengo ahí casi llorando, vivimos ocho personas en una casa de 36 metros cuadrados y estoy esperando diez años".

"Yo gano 180 mil pesos, vengo saliendo de mi trabajo, trasnochado, porque trabajo de noche, vengo a apoyar a mi gente", reveló.

El hombre indicó que "han muerto 25 personas de los 1.000 que éramos socios, han muerto 25 personas durante los 12 años y este ministro tenía todo para firmar. Hasta cuándo nos miente. Díganle que se ponga la mano en el corazón, ellos no tienen idea lo que es un campamento".

"Nosotros necesitamos una solución"

Otra mujer también comentó su situación y afirmó que "yo soy allegada y me están pidiendo la casa donde estoy viviendo... Nosotros necesitamos una solución".

En paralelo, otra afectada sostuvo que "llevo más de doce años esperando... Estoy viviendo con mis hijos, una pareja y estamos arrendando. Hemos postulado para poder pagar. Yo no estoy trabajando, estoy enferma, tengo un principio de cáncer y he luchado".

"Yo quiero solución porque no puedo estar de allegada, porque estoy enferma, así como muchas mamás. Una mamá murió de cáncer y no tuvo derecho. El niño que falleció lo mataron, entonces es injusto", agregó.

Por último, una adulta mayor aseguró que "hemos tenido reuniones por Zoom con el ministro, ha prometido y no ha cumplido... No tengo casa propia, soy mujer adulta y no he podido tener mi casa propia".