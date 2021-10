¿En qué está el proyecto minero portuario Dominga?

¿Qué pasó?

El futuro del proyecto minero portuario Dominga sigue en incertidumbre, sobre todo tras las revelaciones de "Pandora Papers".

Cabe señalar que los opositores del proyecto presentaron un recurso, luego de que el Tribunal Ambiental favoreciera la iniciativa, por lo que la Corte Suprema tendrá que pronunciarse.

Minera Dominga

El proyecto considera la creación de una mina de tajo abierto, un puerto y una desalinizadora. La empresa estima que se crearían 10 mil puestos de trabajo en una zona de bajos recursos y por eso existen opiniones divididas.

El conflicto es por su ubicación, ya que se emplazaría en la comuna de La Higuera, a 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Es por esto, que pese a que el conflicto ha estado presente por casi 10 años, hasta el día de hoy hay manifestaciones en la zona.

"Este lugar no puede ser industrializado, no podemos tener otra zona de sacrificio. Perderíamos irreversiblemente esta zona y no la volveríamos a recuperar", indicó la directora de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer.

¿En qué se encuentra el proyecto?

En 2017 el Comité de Evaluación Regional rechazó otorgar la resolución de calificación ambiental, decisión ratificada por el comité de ministros. Pero Dominga apeló, y desde entonces han sido varias las instancias en que se ha revisado el proyecto.

De hecho, este año el Tribunal Ambiental le dio luz verde, pero la última palabra la debe dar la Corte Suprema sobre los recursos presentados.

Por ahora, el controvertido proyecto continúa esperando una resolución.