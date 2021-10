Cuarto retiro: los senadores que han ido cambiando su postura tras llegada del proyecto

Este miércoles 6 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado iniciará la discusión del proyecto que permite un cuarto retiro de fondos desde las cuentas individuales de las AFP.

Se trata del segundo trámite legislativo del proyecto, luego de que este fuera aprobado y despachado la semana pasada por la Cámara de Diputados.

Para su aprobación en la Cámara Alta, la iniciativa requiere del voto favorable de 26 senadores, lo cual, hasta hace al menos una semana, era un panorama complicado debido a la cantidad de parlamentarios de oficialismo y oposición que se manifestaban en contra del proyecto.

Actualmente, la oposición tiene 24 votos en el Senado, por lo que, además de alinear a dichos parlamentarios, los impulsores del proyecto necesitan ir a buscar dos votos a Chile Vamos.

Tras la llegada del proyecto al Senado, poco a poco, parlamentarios de la exconcertación han comenzado a transitar desde su rechazo a la eventual apertura a escuchar los argumentos a favor del proyecto. Esto, principalmente influenciado por la candidata presidencial del sector y expresidenta de la corporación, Yasna Provoste (DC).

¿Qué han dicho los senadores?

El más elocuente de los cambios fue por parte del senador socialista Juan Pablo Letelier, quien el pasado 21 de septiembre señaló que "un cuarto retiro hoy no es prudente". Este lunes 4 de octubre, en tanto, señaló que "no me cierro al cuarto retiro".

En esta línea, incluso confirmó que en la decisión influyen los candidatos presidenciales opositores, Gabriel Boric y Yasna Provoste.

"El que ambos estén por aprobar el cuarto retiro claro que pesa, porque uno es parte de una coalición", señaló en Radio Universo.

Según consigna El Mercurio, Carlos Montes (PS) mantuvo su apreciación de que los retiros son "una mala política", aunque sostuvo que "se debe hacer un debate en profundidad".

Desde el PPD, Ricardo Lagos Weber, a través de su equipo, comunicó que mantiene su análisis frente a estas políticas, pero declinó explicitar si rechazaría en Sala.

Senadores que aún no deciden

David Sandoval (UDI)

Carlos Montes (PS)

Marcela Sabat (RN)

Ximena Rincón (DC)

Juan Pablo Letelier (PS)

