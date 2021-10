Senador Letelier cambia su postura inicial y dice que "no me cierro al cuarto retiro"

¿Qué pasó?

Este lunes, el senador socialista Juan Pablo Letelier cambió su postura al proyecto de ley que busca permitir un cuarto proceso de retiro de fondos previsionales, el cual se encuentra en la Cámara Alta.

Tras haber sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, el texto comenzará este miércoles 6 de octubre su segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.

El cambio de percepción de Letelier se refleja en que el pasado 21 de septiembre, en el marco de la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, el senador PS sostuvo que "un cuarto retiro hoy no es prudente".

¿Qué dijo ahora Letelier?

Pese a lo anterior, durante esta jornada, en conversación con Radio Universo, el parlamentario explicó los argumentos que pondera para variar su posición al respecto.

"Respecto a la situación que yo plantee a principios de septiembre, de que esta era una mala política y que yo no me inclinaba a votar a favor: Veo el proyecto de la Cámara, primer elemento. Veo lo que han hecho los ministros del Gobierno del Presidente Piñera, segundo elemento", adelantó.

Tras esto, Letelier expuso que "veo a un Gobierno que no quiere cambiar el modelo de pensiones, tercer elemento".

"No me cierro al cuarto retiro"

"Quiero decir que hay nuevos elementos para el juicio que yo tengo respecto a este cuarto retiro. Quiero ver qué es lo que dice el Gobierno, pero frente a lo que ha hecho el Gobierno o lo que no ha hecho, frente a la demanda de múltiples personas, yo no me cierro al cuarto retiro", manifestó.

En este sentido, el senador PS señaló que "me gustaría escuchar al Gobierno si va a mantener su defensa a ultranza de las AFP. Yo escucho lo que dicen los representantes de las AFP en una actitud acrítica totalmente, pero no es su culpa, porque ellos defienden su negocio, su pega, su industria".

"Lo que me preocupa es un Gobierno que dice que esto hace mal, pero no hace nada para buscar un camino alternativo y eso es responsabilidad de quien gobierna", agregó.

Presidenciables de oposición

Tras esto, Letelier sostuvo que el hecho de que los dos candidatos presidenciales de oposición, Yasna Provoste y Gabriel Boric, estén a favor del proyecto también es un factor.

"El que ambos estén por aprobar el cuarto retiro claro que pesa, porque uno es parte de una coalición. Sin duda pesa, pero como uno cree en el diálogo quiero ver si el Gobierno se mueve o no de su posición, que es lo mismo que espera Yasna Provoste y Gabriel Boric, si el Gobierno se abre a cambiar este modelo", cerró.

Otros parlamentarios de oposición

Si se concreta el apoyo de Letelier al proyecto, la oposición descontaría un voto en contra de sus propias filas, sin embargo, restaría saber si otros parlamentarios de partidos opositores variarán su posición, como Carolina Goic (DC), Ximena Rincón (DC), Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y José Miguel Insulza (PS).

