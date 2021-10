Diputado Bianchi denuncia amenaza de muerte por apoyo a retiro de rentas vitalicias: "No nos van a amedrentar"

¿Qué pasó?

El diputado Karim Bianchi (IND), denunció que fue víctima de una amenaza de muerte por su apoyo al retiro del 10% de rentas vitalicias, tras lo cual recurrió a Carabineros.

Según el diputado encontró una carta en su oficina parlamentaria que señalaba: “Diputado Bianchi, siga contra aseguradoras y lo de rentas vitalicias y va a estar muerto”.

¿Qué respondió Bianchi?

Al respecto, el parlamentario expresó en un video que "no podemos tolerar este tipo de acciones violentas. Sabemos que lo que estamos haciendo es lo justo y es nuestra pelea y vamos a seguir con más fuerza porque sabemos que es lo que corresponde"

"Esperamos que se investigue venga de donde vengan estas acciones que no las vamos a tolerar", agregó.

Recibí una amenaza de muerte en nuestra oficina parlamentaria... Ante esto, reafirmamos que legislamos sin miedo y con más fuerza porqué sabemos es lo justo... pic.twitter.com/ljC2cRcWlg — Karim Bianchi Diputado (@KarimBianchi) October 4, 2021

Denuncia ante Carabineros

Cabe señalar que tras la denuncia llegó personal de Carabineros para realizar las primeras diligencias y poner en antecedentes al Ministerio Público.

Además, a través de una declaración Bianchi indicó que "no nos van a amedrentar este tipo de acciones violentas y que no pueden ser tolerados, ya que se trata de amedrentar nuestro trabajo demostrando su cobardía, de no darnos a conocer su opinión de frente como debería acontecer en estos casos".

