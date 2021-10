Ossandón y dichos de Chahuán por supuesto rechazo en el Senado al cuarto retiro: "Estoy en un partido, no en una secta"

¿Qué pasó?

Los senadores Claudio Alvarado (UDI) y Manuel José Ossandón (RN) conversaron sobre el proyecto del cuarto retiro del 10% que se tramita en el Congreso, en charla con Rodrigo Sepúlveda.

Ambos, en todo caso, se refirieron a las palabras del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien en las últimas horas aseguró "que estarán todos los votos de RN en el Senado para rechazar el cuarto retiro".

¿Qué dijeron?

Alvarado señaló que "ojalá Dios lo escuche y el diablo se haga el sordo. Ojalá no se apruebe y eso depende de la coalición Chile Vamos. Se requieren 26 votos para aprobarlo y los senadores de oposición son solo 24... En todo caso, hay que decirle a Chahuán que no están todos los votos que él cree".

El senador agregó que "todos sabemos lo que ha pasado en retiros anteriores, porque nuestro sector no ha actuado en conjunto... El escenario de julio del año pasado es muy distinto al actual, en cuanto a trabajo, a la economía y la ayuda social. Hoy tenemos economía en recuperación, hemos recobrado más de un millón de empleos y está el IFE, que llega a gran parte de la población".

Por todo lo anterior, añadió que "me opongo totalmente y ahora con mayor razón. Un cuarto retiro afectará a los más pobres, sobre todo por el concepto de inflación... Hoy la economía tiene exceso de circulante y pega más fuerte a los más pobres".

Finalmente, consultado por lo ocurrido con el candidato presidencial de su sector, Sebastián Sichel, quien reconoció haber efectuado el primer retiro y propuso ahora sacar el 100% de los fondos, Alvarado expuso que "sobre esto último tengo mis serias dudas. Eso es terminar con el sistema de pensiones. Necesito ver las alternativas que se manejan".

Ossandón critica a personas cercanas al Presidente

Por su parte, el senador de Renovación Nacional sentenció sobre el cuarto retiro que "acá el tema se ha polarizado mucho... No discutiré sobre lo que dijo Chahuán, pero puedo decir que estoy en un partido político y no en una secta. Acá no se dan órdenes, pero sí podemos hablar de principios".

Ossandón no se quedó ahí y expuso que "desde nuestro sector qué le decimos a la gente si desde el propio Gobierno, ministros y subsecretarios sacaron su primer 10%. Y ahora el candidato quiere sacar el 100%... Me da rabia que personas de Gobierno lo sacaran, porque su jefe, el Presidente, se oponía a eso".

En este caso, el parlamentario aclaró que "yo estoy de acuerdo con proteger la economía. Sin embargo, acá hay un factor plata, pero también de desconfianza hacia las AFP. La gente no cree en ellas y ellas fueron las principales culpables de esto. Esta más que claro que la gente odia las AFP".

Para cerrar, el exprecandidato presidencial también se refirió a los dichos de Sebastián Sichel. "Él se quedó callado en su momento y era evidente que había sacado su primer retiro", sentenció.

