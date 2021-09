A tres años de la ley de inclusión laboral, dos millones de personas están sin trabajo: "Queremos una oportunidad"

A tres años de la ley de inclusión laboral en nuestro país, poco se ha avanzado. Actualmente, más de dos millones de personas con discapacidades continúan sin trabajo y son pocas las empresas que han cumplido este decreto.

En materia de trabajo con personas que diferentes capacidades, Chile está al debe. Hace tres años que está se decretó la ley que obliga a que empresas, por sobre 100 trabajadores, tengan el 1% de contratados con alguna discapacidad para integrarlos a un ambiente de trabajo.

"La discapacidad no representa ningún inconveniente en el desempeño de una persona, al contrario, hay mayor compromiso", asegura Sandra González, directora comercial de Winpharm, destacando que hay mejores resultados por sentirse igual a todos.

Toda una empresa se adaptó a ella

Paola Vivanco sufre de discapacidad auditiva desde los 11 años y desde entonces ha tenido que aprender a adaptarse a un mundo poco inclusivo. Ella lee los labios, lo que le ha permitido surgir.

Estudió secretariado, pero jamás pudo terminar debido a que jamás halló práctica. "Mi papá murió y me di cuenta que tenía que seguir porque un día mi mamá no va a estar conmigo y no quería estar dependiendo de mis hermanas", relata la mujer.

Actualmente, trabaja en una distribuidora farmacéutica, encargada de la digitación de ventas en el mercado público. Y debido a su importancia del puesto, toda una empresa ocupa mascarillas transparentes para facilitar su entorno.

"Es injusto"

Otro de los ejemplos es Carla Meza, quien tiene discapacidad visual, la cual empezó a empeorar a los 20 años y actualmente con 46, ha sobrellevado varias dificultades con un 15% de visión central en su ojo derecho.

Fue en la pandemia que, tramitando su pensión de invalidez, fue desvinculada de su trabajo. Ahora, para trabajar, realiza servicios de jardinería junto a su familia.

"Es injusto que no pueda encontrar trabajo", señala la mujer. "Queremos una oportunidad", pide ella, asegurando que tienen las mismas capacidades que cualquier otra persona.

La Fundación Tacal se encarga de capacitar personas con discapacidad, para luego insertarlos al mundo laboral. "No basta contratarlos, sino que es necesario el cambio cultural. Hay que insertarlos en un lugar donde se les respete y se les exija por igual", señala Andrea Zondek, presidenta de la fundación.

Poca fiscalización

Según datos de la Inspección del Trabajo, apenas 2477 empresas cumplen con el 1% exigido. Lamentablemente, no hay un desglose entre lo privado y lo público, desconociéndose el real impacto de esta ley.

En relación a ello, desde Senadis aseguran que en el sector público no se han reportado las posibles falencias o dificultades que han tenido, mientras que en el privado, han habido "dificultades administrativas" desde la Dirección del Trabajo.

No obstante, Lilia Jerez, directora del Trabajo, asegura que se han cursado multas que asciende a una cifra de más de dos mil millones de pesos. "La dirección del trabajo mantiene un compromiso contacto con la fiscalización del cumplimiento de esta ley", aseguró.