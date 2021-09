Proponen "perdonazo" a quienes tengan deudas con servicios de suministro básico: Beneficio acaba en diciembre

Quedan tres meses para que se termine el beneficio que evita el corte de suministros básicos por cuentas no pagadas y aún existen familias que no han podido regularizar lo adeudado.

Ese es el caso de Cecilia, una vecina de Puente Alto, que actualmente adeuda al menos un millón y medio de pesos por luz y aunque intentó pactar facilidades de pago, la empresa le negaron la posibilidad.

Pese a que pudo pactar con el agua, no ha podido replicarlo con la luz. "Yo dejé pagar la luz el 26 de marzo del 2020 y cuando quise pagar en abril, me dijeron 'ya no, tiene que pagar el total'", relató la mujer.

En tanto, Cecilia tiene una pensión de apenas 160 mil pesos, dinero que es utilizado en mercadería, cuentas básicas y para mantener su casa. Esta cifra le hace imposible pagar de una sola vez, que es lo que le exige la empresa: "No es que no quiera, yo quisiera pagar todo, pero, ¿de dónde saco?".

Millonaria deuda a las empresas

Según datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la deuda total de los morosos por luz alcanza los 275 mil millones, mientras que de gas supera los 22 mil millones de pesos.

"Estamos en conversaciones para encontrar la mejor solución", declaró Juan Carlos Jobet, ministro de Energía. No obstante, advirtió que "hoy el 60% de las cuentas acumuladas son de familias de altos ingresos que pueden pagar".

Parlamentarios proponen un "perdonazo"

Es por estas deudas que parlamentarios ingresaron proyecto para otorgar un "perdonazo" para morosos, de manera que no sean afectados con los cortes de los suministros básicos al término de este 2021.

"Creemos importante garantizar que esas personas van a poder seguir contando con esos servicios y que el Gobierno los apoyará para saldar esas deudas", señaló la diputada independiente, Natalia Castillo.

Por su parte, el Ministerio de Energía analiza la posibilidad de un subsidio para las familias vulnerables, pero todavía se está en "conversación".

Cabe destacar que hasta el 31 de diciembre tendrán tiempo de regularizar estas deudas y aunque el Estado de Excepción terminó, el beneficio de no cortar estos beneficios sigue igualmente hasta término de año.