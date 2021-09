"La dejó tirada": Apuntan a abogado por mujer que fue encontrada muerta en un motel de Talca

¿Qué pasó?

Ya han pasado más de cuatro meses desde que fue encontrado en un motel de Talca el cuerpo de Jocelyn, una joven de 29 años que ingresó al recinto acompañada de un abogado penalista que se retiró del lugar.

Las cámaras de seguridad del motel captaron el momento en que la mujer y su acompañante ingresaron al establecimiento, y la posterior salida del abogado. Es por esto, que los cercanos de Jocelyn apuntan al hombre que estuvo con ella y quien era su amigo desde la adolescencia, pese a que la Justicia aún no ha determinado un culpable.

"La dejó tirada como un perro"

Sharon Torres, amiga de la joven, se refirió al registro grabado por las cámaras de seguridad en Contigo en la Mañana, señalando que: "Él sale arrancando en las cámaras del motel como a las seis de la tarde. Se ve a un hombre saliendo tranquilo, no asustado, no temeroso ni con pena".

"Dejó a mi amiga tirada en la pieza, sin prestarle ayuda, no hubo un llamado ni un grito. Él simplemente se fue y la dejó tirada como un perro", agregó.

"Él dice que en ese momento estaba borrado"

Respecto a las incongruencias que tendrían las versiones entregadas por el hombre, Torres manifestó que: "Él se cree sus propias mentiras. Mi amiga era tan buena que jamás veía la maldad en las otras personas. A mí no me sorprende que él cambie las versiones. Él es un abogado penalista, no es un niño".

"Él le dice que no sabía qué había hecho, que en ese momento estaba borrado, que simplemente decidió irse del lugar, que se fue a la carretera y quería matarse. Tomó fuerza no sé de dónde, y decide irse a su casa 'a pasar la mona'", contó.

"Es un privilegiado desde el día uno. Él, que supuestamente lo estaba pasando tan mal, al día siguiente abrió sus redes sociales, se compró otro teléfono y siguió haciendo su vida normal. Se supone que cuando uno ama a alguien por más de 10 años, no se puede vivir la vida como la vive él, como si nada", sentenció.

"Todos me van a culpar"

De acuerdo a lo detallado en el programa, el abogado concurrió a la Policía de Investigaciones (PDI) al otro día de la muerte de la joven.

En el cuartel, uno de sus amigos declaró que: "A las 22:12 vi que estaba llorando, me dijo 'me quiero morir', 'todos me van a culpar'. Él había ido a comprar cigarros y al llegar 'la encontró así en el jacuzzi'. La intentó reanimar, pero como no reaccionó se había asustado y se arrancó".

"Nos han ocultado cosas"

José Miguel Sáez, hermano de Jocelyn, indicó que: "Hay muchas cosas que están escondidas. Tanto la PDI como el SML no han ocultado cosas. Desde el principio hubo negligencias, manipulación en la escena, en la habitación".

"Son muchas contradicciones, tres declaraciones de él que son distintas. Para nosotros siempre va a ser un enigma saber qué fue lo que realmente pasó. Pero a nosotros como familia nadie nos saca de la cabeza que hubo intervención de terceros", añadió.

"Yo vi las imágenes de la carpeta investigativa y el cuerpo habla por sí solo", recalcó.

