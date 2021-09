"Miramos a los niños y estaban inconscientes": El sentido relato del padre de menores baleados en San Bernardo

"Cuando sentimos un impacto en los vidrios traseros, miramos a los niños y estaban inconscientes", relata Carlos Dotte, el padre de ambos menores que actualmente luchan por sus vidas tras ser víctimas de una balacera en la comuna de San Bernardo.

Y es que un bautizo acabaría de la peor forma. Regresando de una celebración en Maipú, a pocos metros de su casa, se convirtieron en protagonistas de una fatal balacera.

Un enfrentamiento entre bandas rivales en dicha comuna dejaría a un adolescente de 15 años y a un niño de 9 años luchando por sus vidas. "Les hablábamos y no respondían", cuenta él.

"Estamos devastados"

Al no ver respuesta de ninguno de los dos, el padre cuenta que solo atinó a llevarlos a un recinto hospitalario: "Cuando sentimos las balas, mi señora les habla a los niños. Mi señora quería seguir a la casa. Yo doblé y me fui al hospital con ellos".

Luis Cortés, el tío de los niños, aseguran estar devastados. "Estamos sumamente devastados. Fueron dos niños que tenían toda una vida por delante. Estamos todos pendientes", expresa el familiar.

Actualmente, el menor de 9 años se encuentra en el Hospital Sótero del Río, mientras que su hermano mayor se encuentra en el Hospital Barros Luco. A uno de ellos, todavía no ha sido posible extraer la bala.

Alcalde de San Bernardo pide investigar

Es por este hecho que el alcalde de San Bernardo, Christopher White, pidió al Gobierno investigar este hecho y que no quede impune.

"Yo le quiero decir al Ministro del Interior que esto no puede quedar impune porque no exista una cámara, no hay pruebas, ni evidencias. Por favor investiguen", exigió el edil.

En tanto, desde el Gobierno aseguraron tener una "preocupación permanente" en relación a estos hechos ocurridos en la comuna de San Bernardo.

"Hemos tenido una preocupación permanente por los problemas de seguridad. Hace poco el Ministro del Interior se reunió con el alcalde para analizar los problemas de seguridad en su territorio", aseguró María José Gómez, subsecretaría de Prevención del Delito.