Diputado RN plantea necesidad de cuarto 10% "así como muchos ministros y autoridades hicieron retiros por urgencia"

Este lunes el diputado Eduardo Durán (RN), manifestó en su cuenta de Twitter la necesidad de un cuarto retiro de fondos previsionales y trajo a colación el hecho de que algunos ministros reconocieran que habían sacado su primer 10%.

En la red social manifestó que "así como muchos ministros y autoridades hicieron sus retiros por urgencia o imponderables, hay mucha gente que vive en urgencia permanente todos los días, que incluso le falta para comer y requiere sacar, con toda razón, su dinero de las cuentas previsionales".

Cabe señalar, que hace unos días el parlamentario comprometió su voto a favor del cuarto retiro, pero también planteó que existe inconsistencia de ministros que sacaron su 10% y que siempre se manifestaron en contra del proyecto.

"Que dos ministros hayan sacado el primer retiro es un flanco que genera problemas, porque tratándose de autoridades uno esperaría consistencia entre lo que creen y lo que hacen", dijo.

Además, indicó que "a la larga, yo creo que todos votaremos en conciencia, sopesando los pro y los contra de cada alternativa. En mi caso yo voy a votar a favor del cuarto retiro porque creo que en este momento la gente sigue teniendo mucha necesidad y hay gran incertidumbre por lo que ocurrirá con la pandemia".

"Ojalá los diputados de mi sector entiendan que su primera obligación es con la gente y no con los partidos", concluyó.

Que dos ministros hayan sacado el 1er retiro es un flanco q genera problemas porque tratándose de autoridades uno esperaría consistencia entre lo q creen y lo q hacen.



En mi caso yo he apoyado todos los retiros y me he dado cuenta que la gente hace buen uso de los recursos. pic.twitter.com/65TyUC2GOz