Senador Alejandro Guillier y retiro del 10% de algunas autoridades: "Tienen un doble discurso"

El senador Alejandro Guillier reiteró su apoyo al cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, aunque aseguró que "no es la mejor política, pero es la única que había".

El parlamentario apuntó en Meganoticias Alerta que "yo voy a apoyar lo que hizo el ministro de Hacienda, para que la gente que está en una situación desesperada recurra a su plata y llamo a la gente que no lo necesita a que no lo haga, pero esa decisión es del ciudadano dueño de su dinero".

Guillier remarcó que "la situación en Chile es muy distinta entre unos y otros. Aquellos que tienen empleo estable es una situación, pero hay muchas Pymes endeudadas y mucho profesional endeudado, que ha perdido muchos trabajos, muchos pitutos y que hoy tiene deudas".

A juicio del legislador, "el año pasado tendríamos que haber tenido un IFE Universal, pero ahora que la situación se empieza a recuperar hay que focalizar la ayuda a aquellos que se están quedando atrás: Pymes endeudadas, familias endeudas o los que están desempleados".

Autoridades que realizaron sus retiros

El excandidato presidencial también se refirió a las autoridades que reconocieron haber realizado alguno de los retiros anteriores, específicamente el caso de los ministros Rodrigo Cerda y Carolina Schmidt.

Guillier apuntó que "tienen doble discurso, porque, además, en el caso de la ministra Schmidt, ella era ministra cuando Piñera dice no al 10% y resulta que sus propios ministros estaban sacando plata. Eso significa que a Piñera no le cree nadie ni le hace caso nadie. Tenemos un problema de gobernabilidad enorme, que es la principal fuente de incertidumbre que tiene el país".

"Cuando a la propia autoridad la pillan beneficiándose y haciendo los retiros, significa que están mintiendo. Yo personalmente creo que no es la mejor política, pero es la única que había y hoy día debería haber otras políticas, pero no las hay, por lo tanto, voy a votar para que cada familia decida libremente qué hacer con sus ahorros, entendiendo que hay soluciones mejores", concluyó.

Consultado por su situación personal, el periodista afirmó no haber hecho uso de estos dineros, pese a que tiene un hijo que no tiene trabajo hace más de un año, por un asunto de "probidad", ya que los parlamentarios "no podemos beneficiarnos de las leyes que estamos aprobando".

