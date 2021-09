Ya puedes "programar" tu Whatsapp y Messenger para vender con tu negocio de barrio

Negocios de todos los tamaños en Chile ya pueden acceder a esta herramienta para automatizar los procesos de atención y venta digital vía Internet.

La forma de comunicarse ha cambiado diametralmente en los últimos 10 años. Ahí aparecen las apps de mensajería instantánea como uno de los principales canales de interacción interpersonal. De acuerdo a un estudio de Jelly.cl -quienes estudiaron a más de 400 personas entre 18 a 50 años- un 45% de los encuestados reconoció usar Whatsapp varias veces en el día, con hasta 100 mensajes o notificaciones.

Otra herramienta digital de conexión es Facebook, la red social más usada por los chilenos, con 13 millones de usuarios (según el informe Digital 2021 realizado por We Are Social y Hootsuite); una plataforma que incluye en sus usabilidades un chat de mensajería, llamado Messenger.

Mayordomos virtuales, como Jarvis de los Avengers

Producto del intenso uso de estos canales digitales de comunicación, que se suelen emplear para intercambiar opiniones con amigos o familiares, compartir fotos o audios, e incluso “vitrinear” y comprar productos o servicios en Internet; una startup latinoamericana lanzó en Chile la posibilidad de transformar estas herramientas en “mayordomos” o asistentes virtuales, para todo tipo de negocios, ya sean una pyme familiar a una organización de gran tamaño.

Es ahí donde Yalo -el nuevo unicornio Mexicano- habilitó Yalo Studios, una suite digital en “la nube” que permite programar, crear y administrar Whatsapp y Facebook Messenger, para que se conviertan en aplicaciones de comercio conversacional, con el fin de permitir a las personas interactuar con sus marcas, tiendas o negocios favoritos de una forma fluida, para comprar o vender, rápidamente y sin intermediarios.

Es en Yalo Studios donde todo encargado de su negocio puede encontrar plantillas y una librería de funcionalidades fáciles de implementar, que permiten planificar conversaciones sobre productos del catálogo, como también concretar una compra, o realizar una devolución de dinero, en caso de una devolución o arrepentimiento del usuario.

“Esta plataforma les puede ayudar a los negocios a hacer crecer sus ventas y acelerar la transformación digital'', comentó Javier Mata, CEO y Fundador de Yalo, explicando que esta herramienta de comercio conversacional “contribuye al desarrollo económico y social” ya que cualquier empresa pueda revolucionar su situación digital en pocos pasos y minutos.

“Cambiar una línea de código es mucho más sencillo que reestructurar toda una tienda o actualizar una aplicación móvil. Yalo, por ejemplo, al inicio de la pandemia trabajó con una empresa de transportes latinoamericana quienes pudieron implementar un flujo de atención conversacional para que sus clientes pudieran hacer cambios en sus vuelos”, ahondó Mata.



La gracia de Yalo Studios, es que los negocios no necesitan contar con un equipo de desarrolladores que pueda encargarse de construir nuevas funcionalidades, ya que está todo incorporado en la interfase de la plataforma.

Una tendencia que llegó para quedarse

Actualmente uno de los principales retos de las empresas es interactuar de forma eficaz, rápida y directa con sus clientes. El comercio conversacional permite a las compañías comunicarse con ellos a través de las aplicaciones de mensajería -como WhatsApp y Facebook Messenger- para implementar esta comunicación de una forma escalable y llegar a más usuarios mediante “un chat”.

Ya son diversas las micro, pequeñas y grandes empresas que están empleando esta nueva tecnología, obteniendo resultados positivos, con un aumento promedio en las ventas de más del 20%, y la automatización de 75% de sus interacciones.

De acuerdo a estudios propios de la startup Yalo, en 18 meses no habrá ninguna empresa -sin importar su tamaño- en Latinoamérica, que no tenga una presencia importante en las aplicaciones de mensajería, no solo como un canal de atención al cliente sino como estrategia de ventas.