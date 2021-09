[VIDEO] "Vi que venía saliendo y lo sujeté": Hombre ayudó a su esposa a dar a luz en el pasillo del Hospital de Lautaro

¿Qué pasó?

Acusando no haber recibido ningún tipo de ayuda profesional en un momento tan delicado como importante, un matrimonio denuncia que su hijo nació en el acceso de Urgencias del Hospital de Lautaro, en la región de La Araucanía.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del pasado 8 de septiembre, cuando Bárbara Mellado y su esposo, Jaime Mardones, se encontraban en el mencionado recinto. Ambos pedían ayuda, ya que la mujer se encontraba con síntomas evidentes de trabajo de parto.

Tras reiterados pedidos de auxilio, y al no llegar la ayuda solicitada ni ningún profesional para asistirla, Mellado y su esposo debieron realizar el parto en el ingreso a Urgencias, en un pasillo, en donde fueron asistidos por un matrimonio que se encontraba en el lugar.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del Hospital de Lautaro, cuyas imágenes muestran cómo llegó al mundo Dante Mardones, quien actualmente se encuentra en buen estado de salud.

¿Qué dijo el padre del bebé?

En conversación con Meganoticias, Jaime Mardones explicó que aún se encuentran "pasando lo que vivimos", añadiendo que es su esposa "la que está un poco complicada".

"Tiene vergüenza de salir a la calle. Se siente mal. Está psicológicamente mal y no nos han prestado ninguna ayuda del hospital, nada. En el hospital nos dieron de alta y nunca más nos fueron a ver", señala.

"Vi que venía saliendo y lo sujeté"

Respecto a la madrugada del 8 de septiembre, Mardones recuerda que "fue muy fuerte, porque mi señora entró al hospital, ya no daba más para dar a luz a mi hijo y nadie le brindó ayuda".

"Estuvimos con mi hermana corriendo para todos lados, un matrimonio me ayudó a recibir a mi hijo, mi mujer ya no daba más. Yo tuve que sujetarle la cabecita, vi que venía saliendo y lo sujeté, ahí salió de repente y el matrimonio me ayudó a sujetarlo", detalló.

"Corrimos para todos lados pidiendo una camilla y nada. Después que ya habíamos hecho el parto nosotros, entre los tres, con la familia que nos ayudó, ahí recién apareció una camilla... después que vieron todo peligroso y vieron que la guagua había nacido, ahí corrieron, ahí hicieron el show".

Acciones legales

Finalmente, el padre de Dante revela que iniciarán acciones legales en contra del recinto hospitalario ubicado en La Araucanía.

"Ayer fui a conversar con un abogado y él me está llevando el caso, me va a pedir unos documentos y se los iré haciendo llegar. El mismo abogado me dijo que con estas pruebas que hay, se pasarían para dar nulo esto", cerró.

