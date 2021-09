Arrendatario moroso se toma la casa, construye habitaciones para arrendar y hasta instala un taller de motos

En la actualidad, miles de chilenos viven una verdadera pesadilla al arrendar sus propiedades a arrendatarios morosos, quienes no pagan las mensualidades, se niegan a abandonar la propiedad y en muchas oportunidades las dejan en mal estado.

El proceso judicial para desalojar y recuperar los inmuebles demora, en promedio, un año y medio, el cual se pretende acortar con un proyecto de ley que busca que este proceso se realice en 10 días.

El caso de Víctor, recogido por Meganoticias, es un ejemplo de lo anterior. A fines de 2019, una persona ingresó a un inmueble de su propiedad, cambió las chapas y literalmente se tomó la vivienda.

¿Qué dice el dueño de la propiedad?

"Lleva mucho tiempo tomada y no hemos logrado sacarlos de ninguna forma. Él muestra un contrato falso, donde una notaria ya no existe, ya está fallecida hace más de 15 años. Hasta el día de hoy no hemos podido hacer absolutamente nada", señala el dueño de la propiedad.

Con impotencia, los propietarios ven en lo que se ha transformado el inmueble que les pertenece, una vez que logran ingresar a él.

Esto, ya que la persona que tiene el control hoy en día, además de no pagarles una renta, construyó improvisadas habitaciones en el interior de la propiedad, por las cuales percibe entre $150 mil $180 mil por cada una.

En paralelo, en el interior funciona incluso un taller de motocicletas, por el cual tampoco se reportan ingresos hacia los dueños.

El caso de Eva y Daniel

Una situación similar vive el matrimonio conformado por Eva y Daniel, a quienes hace más de tres años que no les pagan el arriendo de una casa que tiene junto a sus hermanos en la comuna de Puente Alto.

"Desde el día 1 en que mi mamá falleció la señora dejó de pagar arriendo, agua, luz. Hay una deuda enorme. Fuimos en reiteradas veces, pero no sacamos nada de parte de ella", señala Eva.

La deuda ya asciende a más de $5 millones solo por concepto de arriendo, más de $1.1 millones por cuenta de luz y otros $225 mil en la cuenta del agua.

Cifras

Este conflicto se replica en miles de casos en nuestro país. Según cifras de la Corte Suprema, son más de 15 mil los juicios por arrendamiento que se presentan al año, y solo 1 de cada 4 demandas logra finalizar el proceso.

Además, cerca de 60 mil familias dueñas de un inmueble denuncias a sus arrendatarios para solicitar que se los devuelva.

Ver cobertura completa