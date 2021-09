Caso Reinier: La dura vida que enfrentó en Chile el odontólogo cubano asesinado

¿Qué pasó?

El cuerpo de Reinier Sánchez González, de 32 años, fue encontrado el pasado 3 de agosto en la ribera sur del río Perquilauquén, en la Región de Ñuble. De ahí en adelante, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía han liderado una serie de diligencias para esclarecer las causas del fallecimiento del odontólogo cubano.

El hombre llegó a Chile en 2016, en calidad de turista, con la intención de buscar nuevas oportunidades en el país. Tras su llegada, Victoria Parra le arrendó una pequeña pieza en la localidad de Batuco, y luego de instalarse forjó rápidamente una férrea amistad con la familia que lo acogió.

Pese a su título profesional de odontólogo, su situación irregular en el país lo llevó a deambular por distintas ocupaciones y oficios.

"Era un chico muy respetuoso, educado, él es mi hijo de corazón. Trabajó en la construcción. Después por intermedio de amistades de él lo contactaron con este señor (Rolando Villagrán) de la clínica esa", reveló Victoria.

Dura vida en Chile

Fue así como a inicios de 2018, Reinier encontró trabajo como dentista en la única clínica del rubro que existía en Lampa, pero al poco tiempo se habría dado cuenta del pésimo trato y de las malas prácticas de sus jefes, Rolando Villagrán y su pareja Clara González.

Además, Rolando Villagrán, dueño de la clínica y presunto dentista, nunca fue tal, sino que usurpó el nombre su hijo odontólogo para ejercer ilegalmente la profesión.

"Reinier se dio cuenta del consumo excesivo de drogas de parte de ellos... Sé el trato que le dio esa gente a Reinier, él no se lo merecía. Ellos debieron estar bien conscientes que el único médico titulado en esa clínica era Reinier Sánchez González y los otros eran personas que no tenían ningún título", denunció Victoria.

Presuntos motivos para su muerte

Todas estas irregularidades, sumadas al supuesto romance de Reinier con la pareja de Villagrán, habrían detonado su muerte.

"Hemos podido determinar que se debe a un problema de índole sentimental, un triángulo amoroso entre víctima y ambos imputados, sumado a problemas de índole laboral que tenía la víctima en su propio lugar de trabajo", detalló el comisario Francisco Escobar, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán.

Sobre lo anterior, Claudia Fernández, quien se atendió durante meses con Reinier y con quien mantuvo una amistad hasta el día de su muerte, aseguró que "este hombre (Rolando Villagrán) le tenía sus papeles, por eso él no se podía ir de ese lugar".

Respecto a su presunto romance con Clara González, Fernández explicó: "No sé qué habrá gatillado en él que haya tenido un desliz con ella, pero cuando él me habló de ella, no la podía ni ver".

Imputados están en prisión preventiva

Mediante pruebas científicas, la Fiscalía llegó a la convicción de que Rolando y Clara, por alguna razón que se investiga, planearon el homicidio de Reinier, lo desmembraron y depositaron sus restos en bolsas que fueron arrojadas al río Perquilauquén, en la región de Ñuble, a unos 400 kilómetros al sur de Lampa.

Según el ente persecutor, los primeros días de julio, los imputados tomaron la decisión de dar muerte a Reinier Sánchez, quien se había desempeñado hasta abril de 2021 como odontólogo en la clínica Punto Dental, de Lampa.

Aquella decisión fue tomada ante la posibilidad de ser denunciados por la víctima por diversas prácticas reprochables, tales como el consumo de drogas en dependencias de la clínica, malos tratos hacia los trabajadores de la misma, suplantación de identidad, entre otros motivos.

Actualmente ambos imputados, que tras ser formalizados quedaron en prisión preventiva, arriesgan una pena de 20 años de cárcel.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

