Rodrigo Sepúlveda critica a quienes conducen en estado de ebriedad: "Manejar con alcohol es manejar con un arma"

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a un accidente de tránsito ocurrido recientemente en la comuna de Salamanca, en donde un sujeto en estado de ebriedad atropelló a dos personas con resultado de muerte.

Al respecto, el periodista cuestionó duramente el comportamiento de aquellos conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, sobre todo en estas fechas de fiestas patrias.

"Que nadie termine en el cementerio"

"Estas imágenes, hoy viernes, empezando las fiestas patrias, es lo que tenemos que evitar. Esto no puede seguir sucediendo en las carreteras de nuestro país", comenzó señalando el periodista.

"Hay que decir las cosas con dureza: Manejar con alcohol es manejar con un arma. Y eso es un delito, es tener mayores probabilidades de que tú tengas un accidente o provocarle un accidente a otros, y que terminan con la muerte", añadió.

El conductor de Meganoticias Alerta calificó estos delitos como una "pandemia", y que sin embargo "no es actual, viene de hace muchos años".

"'Yo con trago manejo mejor', ¿cuántas veces han escuchado esta frase?", indicó, añadiendo que "con alcohol el cuerpo pierde la reacción, pierde la distancia, la movilidad, la capacidad para estar fijo, pierde todos los sentidos".

El periodista aclaró que "no estoy diciendo que no tomen, no soy quién, porque tienen derecho a pasarlo bien. Pero si van a tomar, no te subas a manejar, no lo hagas".

En esa línea, expresó que "la idea es que salgas con tu familia a pasarla bien, pero que vuelvas con tu familia a tu casa", ya que existen personas que "por tu irresponsabilidad terminan en un cementerio".

