Triángulo amoroso, maltrato laboral y drogas: las teorías de la mujer que conoció a dentista descuartizado en Ñuble

El cuerpo de Reinier Sánchez González fue hallado el pasado 3 de agosto en la ribera del río Perquilauquén, en la Región de Ñuble. De ahí en adelante, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía han liderado una serie de diligencias para esclarecer las causas del fallecimiento del odontólogo cubano.

En los últimos días, se logró la prisión preventiva de Rolando Villagrán Retamal (55) y Clara González Figueroa (38), quienes conocían al joven y que ahora son imputados por su presunta implicancia en el macabro crimen.

Respecto al caso, una de las primeras informaciones que se entregó fue acerca de un supuesto triángulo amoroso entre estas tres personas, esto sumado a problemas laborales, ya que coincidieron durante un tiempo en una clínica del país.

"El único médico titulado era Reinier"

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Victoria Parra, quien acogió a Reinier en Chile, señaló en primera instancia que "mataron a un ser humano, a un extranjero, a una persona que aportaba a este país... no estamos hablando de una persona que vino a hacer daño".

"Reinier era una excelente persona, un chico educado, profesional. Yo le arrendaba una pieza. Él llegó sin nada, yo le pasé cama, de todo, y empezamos a tener una amistad, a conocerlo y nos dimos cuenta de que era muy buena persona, un muy buen chico", sostuvo.

En esta línea, la mujer, quien solía estar en contacto con la víctima, indicó que "yo sé muchas cosas, sé el trato que le dio esa gente a Reinier. Él no se lo merecía. Ellos debieron estar bien conscientes que el único médico titulado en esa clínica era Reinier Sánchez González y los otros eran personas que no tenían ningún título".

Respecto a su muerte, la mujer afirmó que "nos impactó como familia, estamos todos destrozados. Por qué hacerle daño a una persona buena".

Condiciones laborales y teorías de la mujer

En relación con su lugar de trabajo, Victoria manifestó que "él (Reinier) llegó trabajando en muy malas condiciones en otras partes. Trabajó en la construcción y después se le dio la posibilidad, por medio de amistades de él, que lo contactaron con este señor de la clínica de la muerte. Ahí llegó a la clínica y de ahí no se salió hasta por abril cuando lo despidieron".

"Él no los conocía de antes, él los conoció como sus jefes ahí en la clínica. El jefe se dedicaba a los brackets. No tenía título de odontología, el título tengo entendido que es del hijo, porque él se hace llamar por su hijo y eso Reinier lo sabía", reveló la mujer.

En este sentido, dio a conocer que "Reinier empezó a tener problemas desde los tres meses con esa gente, malos tratos... Reinier se dio cuenta del consumo excesivo de drogas de parte de ellos (los imputados)".

"Ahí hay mucho maltrato. Hay de todo en esa clínica. Cuando estaban drogados trataban mal a los pacientes", expresó.

Respecto a las teorías que hay sobre su deceso, la mujer dejó en claro que "hay varios factores. La droga, el triángulo amoroso que tenía Reinier con la mujer, que a mí no me consta mucho, hay varios factores..."

"Él, lo que me informaba a mí constantemente, es que estaba ahí en esa clínica prácticamente obligado porque no tenía documentos acá en Chile para ejercer su profesión como corresponde, siempre me decía eso", sentenció.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

