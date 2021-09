Este será el costo de la Parada Militar confirmada para el domingo 19 de septiembre

¿Qué pasó?

Desde el ministerio de Defensa anunciaron que la Parada Militar confirmada para este 19 de septiembre tendrá entre sus características la austeridad, lo que significará un presupuesto del 40% menos respecto a otras instancias.

¿Cuánto costará esta Parada Militar?

El mimistro Baldo Prokurica sostuvo que “producto de la situación que vive el país esta va a ser una Parada que va a tener costos muy inferiores que van casi al 40% menos de lo que era una Parada normal".

Ese porcentaje, considerando los montos de la efectuada en 2019, equivale a unos $218 millones de presupuesto para este año, según consignó La Tercera.

¿Qué dijo el ministro?

“Esta es una Parada que va a tener 30% menos de contingente que desfila, además no van a haber carros, no van a haber invitados. Y además de eso se cumple un protocolo muy estricto que la autoridad sanitaria nos ha generado, que nos significa tener mascarillas, distancia, todos con vacunas respectivas, con PCR de 24 horas y con toda una condición que permita que quienes participan de este desfile no se contagien”, aseguró Prokurica.

Mediante un comunicado el ministerio de Defensa expuso que la actividad se confirmó atendiendo a la favorable situación sanitaria que se encuentra el país que ha permitido el desconfinamiento de la mayoría de las comunas.

"La ceremonia será sobria y austera, a tono con los tiempos que vive nuestro país y se rendirá homenaje a civiles y militares que han combatido la pandemia", reportó.

