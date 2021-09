Estos son los futbolistas que han tenido problemas con la ley

¿Qué pasó?

Durante estos últimos días se conoció el caso que tiene a Francisco Huaiquipán en prisión preventiva, tras haber sido sorprendido intentando ingresar droga y 38 celulares a la cárcel de Colina camuflados en materiales de construcción.

Esta realidad entre el fútbol y el delito también se han encontrado otros jugadores nacionales, como el mediocampista Luis Núñez, quien se encuentra a la espera de un juicio por el delito de homicidio.

Caso Huaiquipán

El exídolo de Colo Colo llegó al penal Colina 1 usando la tradicional técnica del caballo de Troya, para camuflar un cargamento de drogas y celulares.

La excusa eran los supuestos materiales de construcción para arreglar un baño, los que no pasaron la barrera de la revisión vía rayos x.

"Al ser revisado arroja en la pantalla que en su interior contenía unos envoltorios, por lo cual se procede abrir dicho saco de cemento y se logran sacar cinco envoltorios recubiertos con papel alusa", detalló la fiscal centro norte, Marcela Adasme.

Desde Gendarmería, el coronel Luis Muñoz señaló que se encontraron "38 teléfonos celulares y sustancias ilícitas como marihuana y cocaína".

Prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Colina decretó la prisión preventiva para Huaiquipán, quien arriesga 10 años y un día de prisión, y determinó un plazo de investigación de 90 días.

"Efectivamente no hay solamente peligro de fuga respecto del encartado, sino que peligro para la seguridad de la sociedad por lo tanto se estima que la cautelar solicitada por el ministerio público es la adecuada decretando respecto del encartado la prisión preventiva", sostuvo la jueza Lilian Sáez.

Caso Núñez

Luis Nuñez, exjugador de Universidad Católica y con paso en distintos clubes a nivel nacional, está ad portas de enfrentar un juicio oral por el delito de homicidio, ocurrido en el año 2018.

"Lucho Pato" permanece en prisión preventiva desde hace 15 meses, cuando fue detenido, tras pasar 480 días fugado, viviendo en Bolivia junto a su familia.

"No maté a nadie, no disparé, no tenía ninguna pistola en mis manos. Entonces, cómo voy a estar preso por un homicidio si yo no tenía ni siquiera una pistola en mis manos", aseguró Núñez.

Además de esto, en 2003 fue detenido y pasó seis meses preso, acusado de acopiar droga de un clan narco. Luego enfrentó a la justicia por agredir a un reportero gráfico y en el 2012 fue blanco de una investigación por su vínculo a una banda que robaba cajeros automáticos y tiendas de lujo.

Caso Ríos

En mayo de 2015 Michael Ríos fue detenido por la Policía de Investigaciones, por su presunta participación en un robo de 70 millones de pesos en nueces.

El fiscal de Los Andes, Alberto Gertosio, detalló que: "Él hacía, en compañía de otro sujeto, de punta de lanza que se llama, es decir, escoltando este camión. El negocio era vender esas nueces".

El juzgado de Garantía de Los Andes lo condenó a 300 días de pena remitida y una multa de 11 UTM, por el delito de hurto simple.

Caso Neira y Paredes

Manuel Neira y Esteban Paredes estuvieron involucrados en casos por receptación. El primero por adquirir joyas que habían sido robadas y el segundo por comprar televisores de la misma procedencia. Los dos casos ya se encuentran cerrados.

"Yo vengo como testigo nada más", afirmó Neira en ese entonces.

Por su parte, Paredes reconoció que: "Cometí un error, compré unas cosas que no debería haber comprado. Un error, lo reconozco. Son cosas que le pueden pasar a cualquier persona".