Caso Carolina Torres: confirman condena a hermanos por homicidio frustrado

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa, en contra de la sentencia que condenó a Miguel Ángel Cortez Arancibia y Reynaldo Javier Cortez Arancibia a las penas efectivas de 15 y 12 años de presidio, respectivamente, en calidad de autores del delito frustrado de homicidio calificado en el caso de agresión contra Carolina Torres, ilícito perpetrado en febrero de 2019, en la comuna de Pudahuel.

En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, María Loreto Gutiérrez y el abogado (i) Francisco Javier Ovalle– descartó error en la calificación del delito realizada por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a los hermanos Cortez y, además, a Claudia San Martín Marchant a 541 días de presidio, como encubridora del ilícito.

“Que de esta forma se advierte que los acusados se aprovecharon de la situación de indefensión de la víctima, existía un dolo común en agredirla mortalmente por parte de los hechores, con quienes había existido un intercambio verbal previo y una vez conseguido el objetivo común y estimando que la víctima ya no ofrecía ninguna posibilidad de ataque hacia ellos, continuaron golpeándola y posteriormente se dieron a la fuga”, consigna el fallo.

La resolución agrega: “Que cabe tener presente que la alevosía puede ir unida a la premeditación, pero no es un elemento esencial de ella, no es necesario que el hechor obre premeditadamente con alevosía, tanto es así que el legislador ha establecido la premeditación como una circunstancia agravante diversa, en el artículo 12 N° 5 del Código Penal, no aplicable a este hecho”.

“Que el tribunal entendió –prosigue– que la alevosía como la define el artículo 12 Nº 1 del Código Penal, se produce en el caso de la especie cuando los sujetos actúan sobre seguro, sin ningún riesgo y aprovechándose de las oportunidades materiales que imposibilitaban la reacción de la víctima, aseguran su actuar ilícito, propinando reiterados golpes con un elemento contundente en la cabeza de la ofendida con el claro interés de causarle la muerte como lo describe la sentenciadora en el motivo duodécimo del fallo que se revisa”.

El caso

Fue el 13 de febrero del 2019 que Carolina Torres sufrió una brutal golpiza a manos de dos sujetos, que casi le causan la muerte. Los responsables, según la justicia, fueron Reinaldo y Miguel Ángel Cortés, quienes fueron detenidos dos meses después del ataque.

Carolina transitaba junto a su pareja y otra amiga cuando fue golpeada con puños, patadas y con un palo de más de un metro y medio de largo.

Diversas fracturas en su cabeza dieron cuenta de la brutalidad del ataque. De no haber sido por los familiares que la trasladaron de urgencias a la exPosta Central, el resultado habría sido fatal.

"Carolina quedó tirada en el piso convulsionando con su cabeza deformada por el hematoma interno que se formó de manera instantánea luego de la agresión. ¿Ante ese escenario los acusados qué hicieron? Huyeron", contó Néstor Morales, abogado de la familia de la joven.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Ver cobertura completa