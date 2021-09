Latam devolverá tasas de embarque a 400 mil consumidores por un monto que supera los $4 mil millones

Tras un procedimiento voluntario colectivo del Sernac, la aerolínea Latam deberá devolver tasas de embarque a casi 400 mil consumidores por viajes no realizados desde el año 2015 a la fecha, suma que asciende a más de $4 mil millones.



El Director Nacional del Sernac, Lucas Del Villar, dijo que “si bien el derecho a la restitución de las tasas de embarque está consagrado en la normativa, hasta ahora las aerolíneas no estaban cumpliendo plenamente con esa exigencia ni los consumidores sabían de este derecho al no ser informados. A partir de ahora, esta situación va a cambiar”.

El proceso comenzó en julio de 2019, año en que se ofició a ocho aerolíneas por parte del Sernac para exigir la devolución de las tasas de embarque por pasajes no utilizados y cuya devolución correspondía, lo que dio origen a procedimientos voluntarios colectivos.

Beneficiarios

Los beneficiarios son todos los consumidores que compraron pasajes directamente con Latam para viajar y cuyas tasas caben dentro de las causales de devolución desde el 1 de mayo del año 2015 hasta la fecha y que por diversos motivos no pudieron embarcarse.

El acuerdo estableció tres grupos de consumidores, de acuerdo a la fecha del viaje:

Grupo 1: Incluye a los consumidores que compraron pasajes para viajar y las tasas quedaron en situación de ser devueltas en el periodo que va desde el 14 de septiembre del 2018 y hasta el 18 de marzo del 2020.

Grupo 2: Incluye a las personas que adquirieron pasajes para viajar y las tasas quedaron en situación de ser devueltas en el periodo que va desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 13 de septiembre de 2018.

Grupo 3: Incluye las tasas correspondientes a viajes que no se hayan realizado en el período que va desde la celebración del acuerdo y hasta la fecha de inicio de la implementación de las medidas de cese de la conducta.

Notificación de la devolución

Según el Sernac, para realizar la devolución Latam deberá enviar un correo electrónico al grupo de pasajeros del cual dispone antecedentes informándoles que tienen a su disposición la restitución de las tasas.

En ese correo, la empresa debe incluir un link al cual el pasajero ingresará con sus datos y será derivado al formulario, donde deberá completar sus antecedentes.

Una vez completado el proceso, los usuarios recibirán el monto directo en sus cuentas bancarias después de 15 días hábiles.