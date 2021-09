Confirman que cuerpo encontrado en Magallanes corresponde a Guadalupe Oyarzún

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó que el cuerpo encontrado en la Reserva Nacional Magallanes, en Punta Arenas, pertenece a Guadalupe del Carmen Oyarzún, quien desapareció en julio de este año mientras buscaba en el lugar a unos animales junto a su pareja.

La familia de la mujer de 54 años ya había reconocido las respectivas vestimentas de la persona fallecida, pero no se había confirmado de manera oficial de que se tratara ella.

La confirmación

El fiscal Fernando Dobson detalló que: "Afortunadamente, el día de hoy se ha encontrado el cuerpo. No obstante, aún hay que hacer algunas diligencias que tienen que ver con poder identificar la identidad, con algunas diligencias que va a hacer personal del laboratorio y el Servicio Médico Legal. Pero todo indica que efectivamente el día de hoy se habría encontrado el cuerpo de doña Guadalupe al interior de la reserva".

"Dentro de los organismos civiles que han estado en labores de búsqueda, dieron el aviso correspondiente", precisó.

¿Dónde fue encontrada?

Al respecto, precisó que el cuerpo fue encontrado al mediodía "en un punto en que por la mejora de la situación climática permitió internarse más al personal del GOPE y las personas que han estado efectuando labores de búsqueda".

Sobre si el sector donde fue hallada corresponde al que señaló su pareja donde la había visto por última vez, el fiscal respondió que: "No corresponde al lugar. Lo que pasa es que la información que había dado es la información donde él deja de verla, entonces el lugar específico donde fue encontrada es próximo hacia donde él señala haberla visto por última vez".

"De acuerdo a todo el trabajo que ha hecho personal de Labocar, de la SIP y con la recopilación de información relativa a las vestimentas que llevaba el día de la desaparición, deberíamos indicar que corresponde precisamente a sus vestimentas, además de algunos artefactos personales que personal de Carabineros también encuentra en esta vestimenta", afirmó.

¿Existe intervención de terceros?

Dobson aclaró que: "Es prematuro en este momento establecer alguna opinión en torno a si hay o no participación de terceras personas. El cuerpo, obviamente, al ser hallado, hay intervención también de la fauna, del entorno. Entonces, la mera inspección ocular no es un elemento suficiente para poder determinar si hay o no intervención de terceras personas".

"De allí la importancia, no sólo la del protocolo de autopsia, sino de también de otras pericias complementarias que puedan también ilustrar sobre si intervienen terceras personas o bien puede tratarse de un hecho de carácter accidental", añadió.

¿Qué dijo Carabineros?

El coronel de Carabineros Edgardo Flores manifestó que: "Ha sido un trabajo arduo, bastante difícil. Las condiciones muchas veces no nos acompañaron. El lugar donde fue encontrado el cuerpo es un lugar de muy difícil acceso que mantenía, al parecer, mucha nieve, porque en realidad las condiciones de búsqueda fueron bastante complicadas".

"Fue una búsqueda ordenada y se puso todo el recurso humano y logístico que tuvimos para encontrar a la señora Guadalupe", confirmó.

"La cantidad de personas fue amplia, porque hubo días de búsqueda que fueron más intensos que otros días. Por supuesto, en la medida que pasó el tiempo se tuvieron que ir desplegando los medios en forma más sistematizada", sostuvo.