Gobierno explica por qué el cuarto retiro generaría inflación: "Afecta sobre todo a los más vulnerables"

¿Qué pasó?

Durante la sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, expuso las razones por las que considera que un cuarto retiro del 10% de los fondos de las AFP podría impactar de manera diferente a la economía, a como lo hicieron las extracciones anteriores.

¿Qué dijo el ministro?

"Nosotros lo que estamos pensando es que esto puede generar un problema de inflación. Y la pregunta es por qué no fue un problema hace unos meses atrás con otros retiros. Y puede ser una pregunta válida", manifestó Cerda.

Al respecto, explicó que: "Cuando ocurre el primer y segundo retiro, e incluso el tercer retiro, era un momento en que la economía había caído en el año 2020 en 5,8% y durante el primer trimestre de este año la economía también cayó. Por lo tanto, cuando ocurre el tercer retiro lo que estábamos viendo fue una economía en retracción".

Aumento en la demanda

"La inflación puede tener múltiples causas, pero una de las causas que tiene típicamente es cuando la demanda, las cantidades que estamos comprando, en la economía se acelera muy rápidamente respecto a cómo las empresas van expandiendo la oferta", aseveró.

En ese sentido, precisó que: "En los retiros anteriores lo que ocurría era que la demanda estaba muy reprimida, porque estábamos en una contracción muy importante que había afectado los niveles de consumo y los niveles de inversión... Esto ha empezado a cambiar de forma muy significativa a partir de abril pasado".

IFE Universal

"Como lo han dicho bastantes organismos, hoy día el comercio y todo lo que es el consumo y la demanda está creciendo a tasas muy rápidas. Otras de las razones es porque tenemos el IFE Universal... que está haciendo transferencias muy importantes desde junio pasado, que obviamente generan más consumo y más demanda agregada", afirmó.

"Eso es lo que queríamos, que las personas que estaban complicadas y que tenían una situación en que sus ingresos estaban deteriorados tuvieran ingreso e hicieran andar la economía", reconoció.

Sin embargo, indicó que el beneficio fue extendido hasta final de año (noviembre), y que "eso significa que vamos a tener una demanda agregada que va a estar creciendo en los próximos meses".

"El IFE es universal, pero está llegando sobre todo a los más vulnerables. El cuarto retiro no va a ser así, porque hay mucha gente que no tiene saldo en sus cuentas y, por lo tanto, los retiros lo van a hacer las personas que no son tan vulnerables, y también van a acelerar la economía", agregó.

"Un retiro en este momento es muy distinto a un retiro anterior"

En ese contexto, Cerda sostuvo que: "Un retiro en este momento es muy distinto a un retiro anterior. Eso significa que un retiro puede fluctuar entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, son cantidades muy considerables que efectivamente pueden acelerar la demanda agregada aún más".

"Nos preocupa la inflación porque afecta sobre todo a los más vulnerables que son los que muchas veces tienen sus cuentas inyectadas a la UF, o tiene que pagar créditos, que generalmente también están determinados en UF", advirtió.

"Creemos que las condiciones que estamos enfrentando en este retiro son condiciones por un lado económicas, en el sentido de que la economía ya está saliendo de la parte más baja y, por lo tanto, significa que estos impulsos adicionales podrían generar efectos en inflación y tasa de interés, también sobre el tipo de cambio", aseguró.

Ver cobertura completa