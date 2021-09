Paris: "Si la variante Delta llega los que van a sufrir son los que no se han vacunado"

La mañana de este miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación de la pandemia en el país, a las bajas cifras y a la variante Delta, manifestando especial preocupación por los no vacunados.

El secretario de Estado, señaló que “en este ministerio no se puede estar tranquilo ni se puede bajar los brazos, pero evidentemente que tenemos cifras muy positivas, sin embargo, estamos preocupados viendo lo que pasa en otros países con la variante Delta".

En esta misma línea, el ministro destacó que "nosotros vamos a hacer el esfuerzo para seguir colocando dosis de refuerzo (...). Si es necesario seguir disminuyendo la edad (de vacunación) lo vamos a hacer".

Preocupación por nuevo brote

Por otro lado, el ministro manifestó que "nosotros pensamos que podemos tener un brote y tenemos que estar preparados, pero lo que hemos visto es que en los países donde ha habido grandes brotes han tenido una estrategia de monovacuna, es decir, solo se ha ocupado un solo tipo de vacuna y aquí nosotros tenemos un polinomio de vacunas", consignó radio Concierto.

“Estamos observando que sí, la gente se puede contagiar, puede adquirir la variante Delta, pero no estamos viendo que se agraven”, añadió.

En ese sentido, explicó que quienes “caen a la UCI o fallecen son los que no se han vacunado con ninguna o no han completado sus dosis de vacunas. Si la variante Delta llega, los que van a sufrir son los que no se han vacunado”.

Respecto a una eventual apertura de fronteras, Paris dijo que es una preocupación porque "más del 90% de los casos Delta originales son de viajeros".

"Nosotros queremos seguir con el plan de Fronteras Protegidas y por el momento no abrir", expuso.

