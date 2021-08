Anuncian plan para que cada comisaría cuente con funcionario policial capacitado en violencia de género

Este lunes el Gobierno, junto a Carabineros, anunció la implementación de un plan que permitirá contar con un funcionario policial capacitado en género, violencia y primera acogida en cada comisaría del país.

La actividad contó con la presencia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett; el general director de Carabineros, Ricardo Yañez; y la general jefa de la Dirección de Derechos Humanos, Karina Soza.

Al respecto, Delgado señaló que “lo que hay detrás es la repetición de un modelo que se aprendió, que nadie fue capaz de cortar y es una cadena que lamentablemente se va repitiendo permanentemente. Niños agredidos son futuros adultos agresores, nuevamente de sus familias, de sus hijos y es un modelo que se repite en el tiempo. Modelo que es disfuncional, que se va repitiendo y que en algún momento el Estado tiene y ha tenido el rol de ir cortando”.

"No queremos que ninguna mujer se sienta sola"

En tanto, la ministra Zalaquett, sostuvo que “como Gobierno de Chile no nos vamos a cansar de decir que no queremos que ninguna mujer se sienta sola, no queremos que ninguna mujer se quede atrás y es así como estamos trabajando con los distintos ministerios para ir cerrando las brechas. Indudablemente la violencia contra la mujer es una herida abierta en nuestro país, es un desafío de todos y todas”.

Mientras que el general Yáñez indicó que cerca de 8 mil carabineros fueron capacitados y que “en las 53 comisarías de Chile hace un tiempo hicimos un compromiso que materializamos junto al ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través de un convenio en el cual nos comprometíamos no solamente a capacitar a nuestra gente, sino que en asumir esta tremenda responsabilidad de ser garante de la seguridad de todas las mujeres de este país para evitar que sigan siendo víctimas de violencia de género”.

Desde Carabineros informaron que el año 2020 se registraron 155 mil procedimientos de violencia intrafamiliar, que terminaron con más de 28 mil personas detenidas y de los cuales 22 mil eran de violencia contra mujeres.

