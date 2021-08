Región Metropolitana tendrá toque de queda desde las 00:00 tras alcanzar el 80% de población vacunada

¿Qué pasó?

Este lunes el ministerio de Salud confirmó el cambio en el horario de toque de queda para la Región Metropolitana, tras alcanzar la cifra de 80% de personas con su esquema de vacunación completo, al igual que la Región de Tarapacá.

Con esta modificación el inicio del toque de queda comenzará a las 00:00 horas de la noche y se extenderá hasta las 05:00 de la mañana.

Desde el Ministerio de Salud informaron que estos cambios se harán efectivos a partir del día miércoles 1 de septiembre.

Con esto, desde el mencionado día, todo el país se encontrará con el toque de queda extendido desde la medianoche, tras alcanzarse las condiciones estipuladas por la autoridad sanitaria.

¿Qué dijo el ministro Paris?

En el reporte de este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que las mencionadas regiones "han logrado cumplir las metas que el Ministerio de Salud ha fijado, es decir, una cantidad de pacientes por 100 mil habitantes, más el 80% de cobertura en vacunación con segunda dosis".

"Valió la pena el esfuerzo, valió la pena la espera, y creo que es muy satisfactorio para ambas regiones que finalmente se hayan sumado al resto del país", sostuvo.

Cuestionamientos al toque de queda

Consultado por las opiniones de expertos que plantean que la medida del toque de queda no tiene efectos sanitarios, el titular de la cartera defendió su existencia.

"Para nosotros es una medida sanitaria, sabemos que la gente cuando tiene la posibilidad obviamente de divertirse, de tomar alcohol, de convivir, muchas veces pierden la capacidad de autocontrol y obviamente se sacan la mascarilla, pierden el distanciamiento físico, dejan de ventilar, sobre todo en la noche", sostuvo.

En paralelo, anunció que "si las cifras siguen mejorando a medida que avance el tiempo, es probable que el toque de queda se vaya alargando".

Podría haber avances, pero también retrocesos

"Nosotros hemos dicho que debemos ser prudentes, avanzar paso a paso, por lo tanto hemos ido cumpliendo las metas y nuestras promesas en el sentido de que cuando las regiones cumplan con los requerimientos que nosotros nos fijamos, van a ir avanzando, y así ha ocurrido, en el tema del toque de queda", señaló.

En esta línea, reiteró que "no descarto que pueda haber avances, a medida que obviamente las cifras sigan mejorando, pero también advierto que puede haber retrocesos en el caso de que las cifras pudiesen volver a empeorar".

Estado de Excepción Constitucional

Respecto a si el Gobierno solicitará o no al Congreso la extensión del Estado de Excepción Constitucional, el ministro Paris sostuvo que "por el momento nosotros no consideramos que se vaya a presentar un nuevo proyecto, sin embargo, es un tema no solamente sanitario, sino que tiene que ver con la iniciativa del Ejecutivo en su totalidad".

"Todo apunta a que si las cifras se mantienen en forma positiva, como lo hemos estado transmitiendo, no sería necesario, sin embargo, la alerta sanitaria sí la vamos a mantener, ya que nos permite, por ejemplo, contratar gente, hacer el tema de testeo o aislamiento, por lo tanto es muy probable, casi 100% seguro, que la alerta sanitaria sí se va a mantener", agregó el secretario de Estado.

Ver cobertura completa