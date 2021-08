Colmed llama a autoridades a "no recomendar viajes internacionales no esenciales" por amenaza de Delta

La mañana de este viernes, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, se refirió a la situación actual del coronavirus en el país y a los escenarios que podrían darse con una eventual proliferación de la variante Delta.

En conversación con Mega Plus, el representante del Colmed señaló que "efectivamente, hoy en día nos encontramos en el mejor momento epidemiológico que ha tenido nuestro país en estos 18 meses de pandemia".

Respecto a lo anterior, Bernucci señaló que "esto se explica principalmente por la fecha en que estamos, si nosotros nos comparamos con el año 2020, también nos encontrábamos en la parte baja de la curva, pero esta parte baja de la curva ha sido potenciada por el exitosísimo programa de vacunación".

Variante Delta

En paralelo, el secretario nacional del Colmed se refirió a los escenarios que podrían darse en caso de una masificación de la variante Delta, que ya está presente en el país.

"Cuesta mucho poder hacer proyecciones matemáticas principalmente porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento exactamente de la variante Delta. Más que hacer proyecciones uno lo que puede plantear son posibles escenarios", expresó.

En este sentido, Bernucci explicó que "el mejor escenario posible es que la variante Delta genere un aumento de casos, pero que sea muy pequeño, que no signifique esto un aumento significativo de los hospitalizados y por tanto también de los fallecidos, pero efectivamente también existe un escenario donde la variante Delta sí juegue un rol preponderante en los contagios".

Delta desde el extranjero

En este sentido, el doctor destacó la importancia que puede tener la masa de casos Delta que puedan llegar desde el extranjero durante las próximas semanas, por lo que destacó la importancia del trabajo del control en las fronteras.

"Frente a los anuncios que se hicieron ahora para el 18 de septiembre, estamos muy de acuerdo con lo que ha planteado la autoridad, creemos que va en la línea de, por ejemplo no recomendar estas grandes celebraciones", comenzó señalando Bernucci.

Sin embargo, planteó que "donde a nosotros nos hubiera encantado ver un énfasis mayor y que siempre hemos echado un poquito de menos de parte de las autoridades, es ser súper franco, súper transparente con la población, de no recomendar los viajes internacionales que no sean esenciales, y cuando digo esto me refiero a los viajes turísticos".

"Ayer leíamos una extensa entrevista al doctor Rafael Araos, uno de los principales asesores que tiene el ministerio para el manejo de la pandemia y él era bastante claro en decir que él a todos sus conocidos, a todos sus amigos que le preguntaban directamente, él les recomendaba no realizar o no precisar vacaciones al extranjero, ni para el 18, ni para este verano incluso, porque probablemente la situación internacional todavía va a estar bastante peligrosa referente a los problemas que podemos adquirir en el extranjero y que podemos traer a nuestro país", complementó.

Incentivos al viaje

Tras esto, el secretario del Colmed sostuvo que "el acortamiento de la cuarentena para los viajeros extranjeros que se acorta de 10 a 7 días, desde el punto de vista técnico pudiera ser una acción que esté acorde a lo que sabemos hoy en día referente a los contagios, pero pudiera dar una señal equívoca a facilitar estos viajes".

Finalmente, Bernucci señaló que "lamentablemente tenemos otro incentivo que tiene que ver con el mercado, digo entre comillas, lamentablemente, los viajes están muy baratos, los viajes están muy asequibles y eso pudiera hacer que mucha más gente viaje".

"Creemos que ahí es donde la autoridad, donde los que participamos del debate público tenemos que ser súper claros con la gente y no recomendar los viajes internacionales si no son totalmente necesarios y esenciales", cerró.

