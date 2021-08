Banco Central pide facilitar circulación de monedas debido a su escasez en el comercio

¿Qué pasó?

Ante la escasez de monedas en el comercio, la cual está vinculada directamente con la pandemia del coronavirus, es que el Banco Central realizó el llamado a hacer circular este medio de pago con la campaña denominada "romper el chanchito".

Y por ello que el uso de monedas ha ido en decadencia, además de que el uso de tarjetas que se ha vuelto mucho más popular, incluso en adultos mayores.

"Por una moneda se pierden clientes"

Manuel tiene una amasandería, donde la falta de monedas ha sido un problema para su negocio, debido a que muchas personas le han debido o él queda debiendo vueltos.

"Quedamos debiendo o de repente la misma gente 'luego me trae los 100 pesos' para no perder la venta. No podemos estar perdiendo clientes, por una moneda se pierden clientes", declara.

No obstante, a otros, les ha traído ganancias. Marcelo Lucero, quien es acomodador de autos, ha resultado favorecido con esto, ya que las personas al no tener monedas, le pagan con billetes.

Rompa el chanchito y pague con monedas

Con una particular campaña, es que el Banco Central está llamando a la ciudadanía a utilizar aquellas monedas que, muchas veces, uno guarda y acumula sin saber.

"Rompa el chanchito y pague con monedas" es la campaña que busca hacer circular nuevamente este método de pago y cortar con la escasez de monedas.

"Si las monedas hacen una pura vuelta, no sirve. Una moneda da millones de vueltas y alrededor de 30 años. Para que se muevan, tenemos que usarlas", instó la tesorera general Banco Central.

Desde el año pasado, el Banco Central fabricó 700 millones de monedas adicionales para fomentar el uso de las mismas.