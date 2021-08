Rincón condiciona apoyo al cuarto retiro a extensión de beneficios: "Dependerá de cómo estemos en relación a las ayudas"

¿Qué pasó?

Luego de haber sido elegida como la nueva presidenta del Senado, Ximena Rincón se refirió a la tramitación de un cuarto retiro de fondos previsionales, en conversación con Mega Plus.

La parlamentaria condicionó su apoyo a la iniciativa, dependiendo de la extensión de los beneficios sociales otorgados por el Estado, como el IFE Universal, que hasta el momento está contemplado hasta el mes de noviembre.

¿Qué dijo Rincón?

"Nosotros hemos sido bastante claros en este tema. Se necesitan ayudas del Estado a la ciudadanía. Esas ayudas no pasan solo por tener un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sino de ver cómo vamos reponiendo las ayudas para la recontratación", recalcó la senadora.

En ese sentido, aseveró que: "No hay mayor dignidad en la vida que tener trabajo, que tener autonomía, ser independientes. Por lo tanto, yo creo que la discusión no es el cuarto retiro, la discusión es cómo enfrentamos un país que requiere pararse, mirar hacia adelante y albergar a todos y a todas".

"Va a depender de cómo estemos en relación a las ayudas"

"El cuarto retiro alcanza sólo para una porción de los trabajadores y la pregunta es qué hacemos con todos los demás. Es una discusión integral que abordaremos cuando llegue al parlamento. Además, no es sólo eso, es qué pasa con la discusión que han instalado respecto del 100% del retiro de los fondos, y creo que tenemos que ser muy responsables en cómo abordamos esta temática", sostuvo la parlamentaria.

Respecto a su voto frente a una nueva extracción, respondió que: "Va a depender mucho de cómo estemos en relación a las ayudas y las propuestas del Ejecutivo... Un cuarto retiro solo versus un cuarto retiro, ayudas de IFE, ayuda al subsidio a la contratación, impulso a las Pymes, autonomía a los trabajadores, no hay por dónde perderse".

Indulto y TPP-11

Sobre la tramitación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP-11, señaló que: "La realidad del mundo, el contexto internacional, hace que reflexionemos en torno a cómo son los acuerdos internacionales, cuáles son los marcos que tenemos que instalar. Además, estamos en un proceso constituyente que va a conversar de eso y otros temas".

En cuanto al proyecto que busca indultar a los detenidos durante el estallido social, aclaró que: "No caben indultos cuando no hay procesos terminados ni sanciones establecidas. Por lo tanto, vamos a analizar el proyecto cuando llegue a la Sala para ser votado, todavía eso no ocurre y obviamente veremos cuáles son las modificaciones que se le han hecho".

Presidencia del Senado no es "un premio de consuelo"

Sobre si su designación como presidenta de la Cámara Alta está relacionada con la baja de su candidatura presidencial tras la irrupción de Yasna Provoste, aseguró que: "No caben los premios de consuelo. Hay cosas que suceden en la vida y uno las entiende como parte del recorrido de la actividad política, pero nada puede compensar lo que en ese minuto ocurrió".

"Más bien se miró hacia adelante, lo que esto significaba y cómo proyectamos una señal de unidad, de compromiso y de trabajo conjunto", aseguró.

