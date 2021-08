Caso Tomás Bravo: Familia del menor se reúne con Fiscalía a la espera de nuevos antecedentes

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes la familia de Tomás Bravo, junto a sus abogados, llegaron hasta la Fiscalía Regional del Biobío para sostener una reunión con el Ministerio Público sobre la investigación que se está llevando a cabo por la muerte del niño.

En específico, a la instancia llegó la madre del menor, Estefanía Gutiérrez, junto a su abogado, además del abogado paterno.

Restos biológicos de terceros

Tras una reunión realizada el pasado 18 de junio el abogado de la familia paterna, Cristián Echaiz, confirmó que hay pericias que indican la presencia de restos biológicos de terceros.

"Efectivamente existen algunos antecedentes de hallazgos de algunos restos biológicos, pero esa es una información que fue informada oportunamente por la PDI, en un informe de principios de marzo y que está en conocimiento nuestro desde hace un mes. Entonces no es una información nueva", detalló.

Al respecto, precisó que: "Además del menor, hay antecedentes de que hay (restos biológicos) de terceras personas".

Sin embargo, Pedro Díaz, abogado de la familia materna, aclaró en ese momento que: "Esa es una pericia que está en la causa. Eso se está trabajando, se está evaluando, no se han periciado todas las ropas, nosotros no hemos periciado eso y no hay ningún avance en eso. En eso se especuló bastante con esa situación, pero no es así".

"Quiero aclarar esa parte para que no quede la sensación de que efectivamente en la ropa existen estos fluidos, sean de un tercero, sea de alguien, porque pueden ser de un animal, pueden ser de muchas cosas que no están identificadas", explicó en aquel instante.

Caso Tomás

Fue cerca de las 19:30 horas del pasado 17 de febrero cuando se perdió rastro del pequeño, día en que acompañaba a su tío abuelo, Jorge Escobar, a buscar unos animales a un campo cercano.

Luego de un poco más de una semana, se logró encontrar el cuerpo del niño y se concretó la detención de Escobar. Sin embargo, en la audiencia de formalización, la justicia estableció que las pruebas contra él no eran suficientes.

Tras esto, el tío abuelo de Tomás quedó libre y sin ninguna medida cautelar, mientras que no se ha establecido la responsabilidad de ninguna otra persona en la desaparición y muerte del menor.

