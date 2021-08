Kast abordó victoria de Provoste recordando su destitución en 2008: "En noviembre la derrotaremos nuevamente"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast se refirió a la victoria obtenida por la senadora de la DC Yasna Provoste, en la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente, de cara a las Elecciones Presidenciales de noviembre próximo.

En su estilo, el exdiputado UDI recurrió al episodio de la destitución de Yasna Provoste en 2008, cuando era ministra de Educación.

"Hace 13 años, tuve el honor de liderar al equipo que acusó y destituyó a la entonces Ministra de Educación Yasna Provoste, por su responsabilidad en las graves irregularidades en las subvenciones educacionales. Este 21 de noviembre, la derrotaremos nuevamente!", escribió Kast en su cuenta de Twitter.

Este 21 de noviembre, la derrotaremos nuevamente!#AtreveteconKast pic.twitter.com/IbZyKUPTxm — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) August 22, 2021

¿Qué ha dicho Provoste sobre el tema?

En una entrevista en CNN el 24 de julio pasado, Provoste abordó el tema de su destitución como titular de Educación en el año 2008, acusando que esa fue una operación promovida por la derecha.

Ese año, la Contraloría General de la República informó que no se respaldaron adecuadamente cerca de 600 millones de dólares transferidos por el Mineduc a sostenedores educacionales de la Región Metropolitana.

"Yo llegué a ser ministra de Educación a mediados de junio de 2006, este era una proceso anterior y además radicado en una secretaría regional ministerial, no era en el Ministerio", explicó la precandidata.

"La derecha me tiene miedo hace mucho tiempo"

Respecto al hecho, explicó que "mi destitución, promovida por la derecha más dura de este país, se produce en abril de ese año y en septiembre la Controlaría señala que estaba todo en orden".

"Pero quiero agregar algo que nunca lo he planteado y lo quiero decir: Al que le habían iniciado el sumario era al seremi de la Región Metropolitana y que lo habían acusado todo el tiempo respecto a una causa. Al final, el contralor (Ramiro Mendoza) de ese momento, que termina siendo brazo derecho de Sebastián Piñera hoy día, es decir, era parte de una operación por parte de la derecha y lo termina condenando por otro tema", expresó

"Sabíamos que esto era una operación de la derecha más dura por lo que uno representa, porque la derecha no es que ahora me tenga miedo, la derecha me tiene miedo hace mucho tiempo", añadió.

