Evelyn Matthei por agresión a transeúnte en Providencia: "Tenemos temor en qué estado quedará la víctima"

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó su preocupación por el estado de salud en que quedará la persona que fue agredida por un hombre en situación de calle la mañana de este viernes en calle Fidel Oteíza.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, imágenes en que se ve a un individuo coger un objeto (posiblemente una pala) con el que posteriormente golpea a la víctima, quien permanecía sentada en una banca.

La autoridad comunal apuntó que "fueron nuestros equipos de Seguridad Ciudadana de inmediato, se dieron cuenta que (el agredido) estaba perdiendo la conciencia, ya no reaccionaban las pupilas a estímulos de luz, se dieron cuenta que la situación era muy grave, inmediatamente vino SAMU y se lo llevó a la clínica".

"La persona estaba muy mal herida, muy complicada, con una fractura expuesta, masa cerebral expuesta. Fue un fierrazo. El agresor tiene 1,85 metros y le pegó con un fierro por el lado, fue una cosa brutal", añadió la alcaldesa en diálogo con Meganoticias.

Agredido es un hombre de 33 años

Matthei añadió que "tenemos mucho temor en qué estado va a quedar la víctima, un hombre de 33 años. Hemos conversado, nuestros equipos, con su hermana y con su madre. La situación es feroz".

"El agresor ya está capturado, sabemos que tenía antecedentes por portar armas cortopunzantes, y tenía antecedentes de violencia. Es una persona que claramente tiene algún tipo de problema siquiátrico, de salud mental grave", agregó.

La alcaldesa remarcó que "los alcaldes no podemos sacar a las personas en situación de calle contra su voluntad, no tenemos esas facultades y no sé si es delito o no, pero se armaría un escándalo si efectivamente se sabe de alguien que lo han sacado en contra de su voluntad y muchas veces tenemos también vecinos muy pendientes de ese tipo de derechos".

El agresor fue formalizado por homicidio frustrado y quedó con la medida cautelar de internación en un centro siquiátrico.

