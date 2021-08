"Mis hijos me decían 'mamá nos vamos a morir'": Acusan negligencia en incendio que pudo costar vidas en La Florida

¿Qué pasó?

Un incendio en un edificio del Condominio Siete Plazas, de la comuna de La Florida, dejó al descubierto una serie de supuestas falencias en la administración de la comunidad.

Los vecinos aseguran que el accionar negligente de quienes están a cargo de velar por el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad puso en serio riesgo sus vidas, ya que no contaban con herramientas para contener las llamas ni con el funcionamiento de las alarmas para alertar sobre la situación.

El incendio

Eran cerca de las cuatro de la madrugada del pasado lunes 16 de agosto cuando un departamento del piso trece de la torre dos se quemaba con voracidad. Al interior se encontraba atrapada por las llamas una madre y sus dos pequeños hijos, quienes prácticamente colgaban de la ventana del dormitorio principal intentando respirar.

"El fuego llegaba hasta la mitad del pasillo y por un segundo pensé que estaba soñando, que no era cierto lo que estaba viendo. No pude salvar a mis gatos, cierro la puerta, abro la ventana y le digo a mis hijos que tenemos una emergencia, que tienen que estar tranquilos y que se nos está incendiando el living, y que tienen que respirar por la ventana porque no hay otra cosa más que hacer", contó Vanesa Sánchez.

"Mamá nos vamos a morir"

Mientras el fuego amenazaba con extenderse a otros departamentos, cientos de vecinos evacuaban la torre a duras penas en medio del espeso humo que cubría los pisos superiores. Pero la mujer seguía en la ventana sin poder escapar de las llamas.

"Cuando la pieza se llenó de humo y no llegaban los Bomberos, nosotros gritábamos 'por favor pongan la escala, sáquennos' y mis hijos me decían 'mamá nos vamos a morir, no me quiero morir'", relató Vanesa.

La mujer contó que después de unos minutos: "Los bomberos golpearon y preguntaron si estábamos ahí y mis hijos gritaron 'estamos acá, por favor sálvennos'. Fue un respiro".

Acusan negligencia

Este incendio pudo ser mortal para decenas de vecinos, ya que casi de milagro los habitantes del edificio se enteraron de que estaba ocurriendo. Fue un vecino que salía a su trabajo quien advirtió las llamas y comenzó a gritar y a tocar la bocina. Las personas que despertaron comenzaron a tocar cacerolas y gritar con fuerza

"No se activó ninguna alarma de ningún piso. Gracias a dios no se produjo nada mayor", manifestó una locataria del lugar.

En específico, en el edificio no funcionaron las alarmas, los extintores, los aspersores de agua, la red seca, ni las luces de emergencia. Tampoco contaba con señalética de las rutas de evacuación.

Problemas con la administración

Para muchos de los dos mil habitantes del condominio esto está relacionado con la mala gestión del actual administrador.

Todo gatilló hace algunos años, cuando la comunidad fue estafada por un administrador que, según señalan, se arrancó con la plata. Tras esto, un tribunal declaró su insolvencia y nombró a un liquidador para que se hiciera cargo de la continuidad de giro.

La junta de acreedores nombró a un nuevo administrador, y tras casi dos años de gestión la comunidad sigue en quiebra y reclaman que todo se está deteriorando. Aseguran que quien administra les impide organizarse y los amenaza con que cualquier intento de recurrir a instancias legales es un desacato al juez que nombró al liquidador.

Renuncia del administrador

"Esta última administración nos ha cortado las manos por todos lados. No tenemos ni voz ni voto. Hemos exigido que arreglen todas las cosas que vemos que están mal", dijo Ángela Albornoz, vecina del condominio.

El administrador presentó por mail su renuncia, no sin antes anunciar querellas por amenazas, difamación y lesiones en contra de cinco vecinos que, según él, lo agredieron horas después del incendio. Sin embargo, ellos aseguran que fueron sólo insultos y exhibieron un video como prueba.